FMI : la France parmi les plus touchés par la crise sanitaire

La France sera dans le wagon de queue en Europe pour ce qui concerne la contraction du PIB. L'activité va en effet trébucher de -12,5% en 2020, selon les prévisions du FMI. L'Hexagone fera un peu mieux que l'Italie et l'Espagne, qui essuieront une contraction de 12,8% de leurs économies. Les trois pays sont parmi ceux qui ont le plus souffert de la crise sanitaire et qui ont mis en place des mesures de confinement strictes. Ce ne sera guère plus brillant pour le Royaume-Uni et l'Allemagne, même si les deux pays feront un peu mieux avec respectivement -10,2% et -7,8%. Le Fonds estime que la contraction dans la zone euro s'établira à -10,2% cette année.



Et les chiffres peuvent encore évoluer à la baisse en cas de résurgence du coronavirus en Europe. En Allemagne, des reconfinements locaux ont été mis en œuvre pour éviter une nouvelle vague nationale. Des foyers ressurgissent un peu partout sur le vieux continent. La situation est donc encore loin d'être sous contrôle. Le FMI précise qu'il existe un « degré élevé d'incertitude » pour ces prévisions. Et il en va d'ailleurs de même pour le reste du monde. L'institution a ainsi estimé que la récession s'établirait à -4,9% cette année, quasiment deux points de plus qu'en avril. La pandémie devrait représenter des pertes de l'ordre de 12.000 milliards de dollars en 2020 et en 2021.