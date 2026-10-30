Coup de froid sur la croissance : -0,1% au troisième trimestre

La croissance française recule de 0,1% au troisième trimestre 2026, après trois mois de stagnation. L’effondrement des exportations (-1,7%) contraste avec la résilience de la consommation des ménages (+0,4%), révélant une économie à deux vitesses où certains secteurs s’effondrent tandis que d’autres résistent.

Trois trimestres d’économie faible : comment en est-on arrivé là ?

Lorsque l’Insee annonce une contraction de 0,1%, il mesure la variation du produit intérieur brut entre juillet et septembre 2026 par rapport au trimestre précédent. Un dixième de point peut paraître négligeable, pourtant il traduit un ralentissement réel de l’activité économique. Les entreprises produisent moins, les échanges commerciaux faiblissent, l’investissement recule. Cette baisse intervient après une stagnation complète au deuxième trimestre (0,0%) et un recul de 0,2% au premier trimestre. L’économie française accumule donc trois trimestres consécutifs sans dynamique positive.

Après plusieurs années de reprise post-pandémie, l’économie française a perdu son élan. Entre janvier et mars, le PIB reculait déjà de 0,2%. Les mois suivants n’ont apporté aucune amélioration : avril à juin affichaient une croissance nulle. Juillet à septembre confirment l’enlisement avec ce nouveau recul. Roland Lescure, ministre de l’Économie et des Finances, résume la situation sans détour : « Ça fait trois trimestres que la croissance n’est pas au rendez-vous. La conclusion de tout ça, c’est qu’en 2026, l’économie française est à l’arrêt », a-t-il déclaré sur Franceinfo. L’acquis de croissance pour l’année entière s’établit désormais à 0,2%, loin de l’objectif gouvernemental de 0,5%.

Les deux visages contradictoires de l’économie française

L’économie française présente un paradoxe frappant : tandis que certains secteurs s’effondrent, d’autres résistent. Les exportations chutent brutalement tandis que la consommation des ménages accélère.

La contraction des exportations de 1,7% au troisième trimestre représente le choc principal. Après une progression encourageante de 2,8% entre avril et juin, les ventes à l’étranger se sont brutalement inversées. Elles contribuent négativement à hauteur de 0,6 point au PIB, soit l’essentiel de la baisse observée. Plusieurs facteurs expliquent cet effondrement : la demande mondiale ralentit, la compétitivité française s’érode face à des concurrents européens plus dynamiques, et certains secteurs exportateurs clés traversent des crises structurelles. La production manufacturière recule de 1,4%, avec des baisses marquées dans les matériels de transport (-3,5%) et l’agroalimentaire (-1,5%). Les faibles récoltes estivales, conséquence des vagues de chaleur et de la sécheresse, ont particulièrement pénalisé ce dernier secteur.

Face à l’atonie générale, la consommation des ménages constitue le seul véritable soutien de l’économie. Elle accélère à 0,4% au troisième trimestre, contre 0,2% au deuxième. Les Français continuent d’acheter, notamment des véhicules électriques dont les ventes bondissent. Les dépenses d’énergie rebondissent après un été caniculaire, et la consommation de services progresse solidement. Pourtant, ce dynamisme apparent cache des fragilités. Les manifestations contre la vie chère se multiplient depuis mi-octobre, révélant des tensions sur le pouvoir d’achat. La confiance des ménages atteint son plus bas niveau depuis treize ans. Les Français puisent dans leur épargne ou recourent au crédit pour maintenir leur niveau de vie, une stratégie difficilement tenable sur la durée.

Secteur par secteur : qui souffre, qui résiste ?

Le secteur automobile illustre les difficultés industrielles françaises. La production recule pour le quatrième trimestre consécutif, avec une baisse de 1,5% entre juillet et septembre après -3,4% au deuxième trimestre. Les constructeurs français peinent à s’adapter à la transition électrique, perdent des parts de marché face aux concurrents asiatiques et européens, et souffrent de problèmes d’approvisionnement persistants. L’investissement dans les produits manufacturés chute de 1,9%, signe que les entreprises du secteur reportent leurs projets de modernisation. La division par deux du leasing social a également contribué à ralentir les commandes de véhicules électriques en fin d’année.

À l’inverse, les services marchands progressent de 0,3% au troisième trimestre. L’information-communication bondit de 1,0%, portée par les investissements massifs dans les data centers et l’intelligence artificielle. Les services aux ménages gagnent 0,6%, soutenus par le tourisme et les loisirs. Les services de transport augmentent de 0,5%, bénéficiant de la reprise des déplacements professionnels.

Trois trimestres consécutifs de croissance atone placent la France dans une zone dangereuse. Techniquement, une récession se définit par deux trimestres consécutifs de croissance négative. Avec -0,2% au premier trimestre et -0,1% au troisième, le pays frôle ce seuil sans le franchir complètement. Le quatrième trimestre 2026 devient donc crucial : un nouveau recul confirmerait l’entrée en récession, tandis qu’un rebond permettrait d’éviter le pire. Roland Lescure prévient : « La France ne va pas à la crise, mais si on n’a pas le redressement budgétaire qu’on a mis dans le budget, on ira dans le mur. »