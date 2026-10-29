Câbles sous-marins, cyberattaques et souveraineté : les infrastructures numériques au cœur de la guerre économique

Derrière chaque transaction financière, échange commercial ou communication internationale se trouve une infrastructure numérique dont dépend une grande partie de l’économie mondiale. Dans Les Guerres du numérique – Cyberespace, transmissions, câbles sous-marins, publié chez VA Éditions, Thomas Perrin analyse les rivalités stratégiques qui entourent ces réseaux essentiels. Un ouvrage qui met en lumière les enjeux économiques, industriels et géopolitiques de la maîtrise des flux de données.

Les câbles sous-marins, piliers méconnus de l’économie mondiale

L’économie numérique repose sur des infrastructures physiques souvent invisibles. Contrairement à une idée répandue, les communications internationales ne dépendent pas principalement des satellites, mais d’un vaste réseau de câbles sous-marins reliant les continents.

Dans Les Guerres du numérique, Thomas Perrin revient sur le développement de ces infrastructures qui constituent aujourd’hui l’une des principales artères de la mondialisation.

Leur importance économique est considérable. Les câbles sous-marins permettent la circulation des données nécessaires aux opérations bancaires, aux plateformes numériques, aux échanges commerciaux et aux communications des entreprises internationales.

L’auteur rappelle qu’ils assurent la quasi-totalité du trafic Internet intercontinental, ce qui en fait des équipements essentiels au fonctionnement des économies modernes.

Mais cette dépendance crée également de nouvelles vulnérabilités. Une interruption de liaison, une opération de sabotage ou une atteinte à la sécurité des flux peut perturber durablement les communications et certaines activités économiques.

La sécurisation de ces infrastructures devient donc un enjeu qui dépasse le seul domaine technique pour relever de la souveraineté nationale et de la continuité économique.

Une compétition industrielle entre États et géants technologiques

La maîtrise des câbles sous-marins constitue également un marché stratégique sur lequel s’affrontent entreprises privées et puissances publiques.

Historiquement dominé par des acteurs occidentaux, le secteur connaît une transformation progressive sous l’effet de la montée en puissance des entreprises asiatiques et des investissements des géants du numérique.

Thomas Perrin évoque notamment le rôle d’entreprises comme Alcatel Submarine Networks, Orange ou Huawei Marine, ainsi que l’intérêt croissant des grandes plateformes américaines pour la propriété et l’exploitation de leurs propres réseaux.

Cette évolution traduit un changement profond : les entreprises technologiques ne souhaitent plus seulement utiliser les infrastructures de communication, mais également participer à leur contrôle.

Pour les États, les enjeux sont multiples. Il s’agit de garantir la connectivité du territoire, de protéger les échanges de données sensibles et de réduire les dépendances envers des fournisseurs étrangers.

L’auteur illustre cette compétition à travers les rivalités sino-américaines dans le Pacifique, où les projets de raccordement numérique de petites nations insulaires peuvent devenir des instruments d’influence géopolitique.

Le contrôle des infrastructures numériques apparaît ainsi comme un levier de compétitivité économique, mais également comme un instrument de puissance internationale.

Cybermenaces : un risque économique devenu stratégique

Au-delà des câbles sous-marins, l’ouvrage s’intéresse à la multiplication des cybermenaces qui pèsent sur les entreprises et les institutions.

Vol de données industrielles, espionnage économique, sabotage informatique ou perturbation des réseaux de communication : les opérations numériques peuvent provoquer des pertes financières importantes et fragiliser des secteurs entiers.

Thomas Perrin montre notamment que les frontières entre cybercriminalité et confrontation géopolitique deviennent parfois difficiles à identifier. Une attaque contre une entreprise peut répondre à une logique financière, mais également poursuivre des objectifs de renseignement ou de déstabilisation économique.

Cette situation renforce la nécessité d’intégrer la cybersécurité aux stratégies de gestion des risques des organisations.

Les investissements dans la protection des réseaux, la sécurisation des données et la formation des spécialistes ne relèvent plus uniquement des directions informatiques. Ils deviennent des éléments essentiels de la continuité d’activité, de la protection du patrimoine informationnel et de la compétitivité.

L’auteur insiste également sur l’importance de conserver les compétences technologiques indispensables à la souveraineté. Dans un environnement où les talents en cybersécurité et en renseignement numérique sont particulièrement recherchés, leur formation et leur fidélisation constituent un enjeu pour les pouvoirs publics comme pour les entreprises.

Avec Les Guerres du numérique, Thomas Perrin propose une lecture des interdépendances entre technologies, économie et rapports de puissance.

Un ouvrage qui rappelle que la souveraineté économique ne se joue plus seulement dans le contrôle des ressources naturelles ou des capacités industrielles, mais aussi dans la maîtrise des infrastructures, des réseaux et des flux de données qui structurent la mondialisation.

Les Guerres du numérique – Cyberespace, transmissions, câbles sous-marins, Thomas Perrin, VA Éditions, octobre 2026.