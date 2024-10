Financement informatique : comment la CAF peut vous aider à acheter du matériel ?

En France, près de 16 millions de personnes n'ont toujours pas accès à internet (chiffres de 2024), un phénomène connu sous le nom d'illectronisme. Cette situation, qui affecte particulièrement les seniors et les personnes en situation de précarité, est devenue une fracture sociale en elle-même. Avec la numérisation des démarches administratives, de la carte Vitale au permis de conduire, ne pas avoir accès à des outils informatiques est une source d'exclusion supplémentaire.

Le dispositif d'aide de la CAF cherche ainsi à répondre à ce problème, en permettant aux foyers les plus modestes de s'équiper à moindre coût, et de participer pleinement à la société numérique. Ce soutien est crucial, car il ne s'agit pas seulement d'acheter un appareil, mais bien de permettre l'accès à des services essentiels, au travail, à l'éducation, et à la vie citoyenne.

En résumé, ce dispositif de financement est une occasion pour les familles et les jeunes les plus précaires d'accéder à des outils numériques indispensables. Qu'il s'agisse de suivre des cours en ligne, de chercher un emploi, ou simplement de gérer des démarches administratives, l'accès à un ordinateur est aujourd'hui fondamental. La CAF, par cette aide, offre une réponse concrète à la précarité numérique, et contribue à réduire les inégalités en matière d'accès aux technologies.