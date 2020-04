Hausse du prix des fruits et légumes

La production française est plus chère ce qui se répercute sur les étals. Toujours Le Parisien précise en effet qu’une barquette de fraises française coûte 74% de plus que la même barquette espagnole. Ce n’est donc pas étonnant que, d’une manière générale et hors produits de saison comme les asperges, l’ensemble des fruits et légumes en France augmente dans les supermarchés.



Et à cela s’ajoute le prix du transport, également en hausse de 16% par rapport à la moyenne en temps normal comme le signale l’ANIA (Association nationale des industries alimentaires).