Immobilier de prestige : Paris, capitale de choix pour les grandes fortunes

Le palmarès annuel du réseau Barnes, le Global Property Handbook 2020,, rapporte BFM . La capitale française, qui était cinquième en 2018, se place devant de sérieux prétendants : New York, Tokyo, Los Angeles, Hong Kong et Londres. Les acheteurs fortunés s'intéressent aux immeubles en pierre de taille de type hausmanniens, que l'on retrouve dans tous les arrondissements de Paris. Auparavant, cette clientèle se regroupait surtout dans les 6e, 7e, 8e et 16e arrondissements mais un nouvel équilibre est de mise et elle se répartit désormais un peu partout à Paris.Les atouts traditionnels de la ville sont mis en avant pour expliquer cette première position : le tourisme et l'histoire de Paris bien évidemment, mais aussi la santé économique de la région. Les conflits sociaux n'ont pas pesé dans le classement de cette année. Le réseau spécialisé dans l'immobilier de prestige s'intéresse tout particulièrement aux individus affichant un patrimoine compris entre 1 à 30 millions de dollars, et à ceux qui possèdent 30 millions de dollars et plus (ils sont 265 000 personnes dans le monde).