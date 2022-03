Joe Biden lance le vaste chantier du « dollar numérique »

Joe Biden a signé un décret qui autorise son administration à lancer les travaux de recherche en vue de développer une « potentielle monnaie numérique de banque centrale », autrement dit une « central bank digital currency » (CBDC). Une telle monnaie serait tout simplement la version dématérialisée des pièces et des billets, utilisable sans devoir passer par une banque, ce qui est actuellement le cas pour payer de manière dématérialisée.



Il s'agit pour la Maison Blanche de contrer l'éclosion non maîtrisée des initiatives privées qui pourraient saper la légitimité du dollar traditionnel. Le bitcoin fait partie de ces cryptomonnaies vedettes, mais il en existe des milliers d'autres. Les États-Unis sont loin d'être les seuls à s'intéresser au problème : en fait, une centaine d'États planchent actuellement sur le sujet, ils sont plus ou moins avancés comme la Chine, qui dispute le leadership mondial. L'Europe aussi s'interroge sur la possibilité d'un « euro numérique ».