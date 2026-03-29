New York s’apprête à retirer la couverture santé de 460 000 personnes : « on nous abandonne du jour au lendemain » selon les premiers concernés

La décision récente de l’État de New York de suspendre l’expansion de son programme d’assurance maladie, le « Essential Plan », a déclenché de vives réactions en raison de modifications controversées. À cause de coupes de financement fédérales, environ 460 000 New-Yorkais à faible revenu perdront leur accès à une couverture santé « presque gratuite ». Selon lohud, dès le 1er juillet, ces personnes ne bénéficieront plus de cette aide, ce qui soulève de fortes inquiétudes à un moment où l’accès aux soins reste déterminant pour la qualité de vie.

Ce que changent les décisions administratives

Jusqu’alors largement accessible, le « Essential Plan » avait vu ses critères d’admissibilité élargis par les autorités de l’État dès 2024. Cette extension a provoqué une hausse importante des inscriptions, permettant à près de 1,7 million de New-Yorkais de profiter d’une couverture sans primes et avec seulement certains co-paiements. Mais face aux récentes coupes fédérales, l’État a dû revoir sa politique d’admissibilité.

Après avoir obtenu l’autorisation requise, New York a choisi de resserrer les critères d’admissibilité pour absorber les réductions de budget. Même si l’augmentation du seuil de revenu en 2024 avait permis de couvrir plus de monde, la baisse significative de ce seuil devient inévitable. Cela montre les énormes difficultés que rencontrent les États quand ils doivent concilier objectifs sociaux et paralysie budgétaire.

Ce que ça signifie pour les bénéficiaires et le système

Les personnes touchées sont principalement des New-Yorkais à faible revenu. Pour elles, le « Essential Plan » représentait une bouée de sauvetage en matière de soins de santé. Le retrait de cette couverture « presque gratuite » pose des problèmes pour la santé immédiate des bénéficiaires, mais aussi pour leur stabilité financière. Sans alternative claire, ces individus risquent de se retrouver sans couverture, ce qui rendra l’accès aux coût des soins de base plus difficile.

Financé par le gouvernement fédéral, le programme offrait une assurance sans primes, un avantage non négligeable pour les ménages modestes. Toutefois, les détails précis de cette couverture, notamment les montants des co-paiements, restent flous. De plus, les modalités financières pour que l’État de New York absorbe ce retrait ne sont pas totalement transparentes, ce qui complique l’évaluation complète des conséquences budgétaires.

Débats nationaux : où ça en est et ce que ça change

Cette décision locale survient alors que le débat sur la couverture santé agite l’ensemble du pays. Le 11 décembre, le Sénat américain a rejeté deux projets de loi concurrents, montrant l’incapacité persistante du niveau fédéral à maîtriser la hausse des coûts de l’assurance santé. Avec des tensions entre républicains et démocrates, la question des coûts de santé restera très présente, surtout à l’approche des élections législatives de mi-mandat prévues pour novembre 2026.

John Thune, chef de la majorité républicaine, a vivement attaqué le programme « Obamacare », dénonçant selon lui le « gaspillage, fraude et abus délirants ». Les démocrates, menés par Chuck Schumer, ont tenté d’étendre les subventions sur trois ans, mais leur proposition a été rejetée, obtenant seulement 51 voix sur les 60 nécessaires.