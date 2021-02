La balance commerciale de la France a creusé son déficit en 2020

Pour l'automobile, le résultat n'est pas fameux non plus : les exportations ont baissé de 18,7 %, à 40 milliards d'euros. Le secteur montrait des signes de redressement depuis 2014, mais la pandémie et les mesures de restrictions ayant entraîné une paralysie de l'activité et de la demande sont passées par là. En revanche, satisfecit pour les exportations de produits pharmaceutiques qui ont augmenté de 4,7 % : un « record historique », souligne les Douanes, avec des ventes à 35,5 milliards d'euros.



La France a dû faire face à une demande de masques qui a logiquement explosé l'an dernier. Et avec un secteur du textile de plus en plus réduit, le pays n'a pas pu faire autrement que d'importer des volumes considérables de masques auprès de la Chine et de l'Asie, soit 5,9 milliards d'euros. Le déficit français avec la région a atteint 9,6 milliards d'euros (6,6 milliards avec la Chine).