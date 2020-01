La fin des pièces de 1 et 2 centimes ?

La Commission européenne a depuis quelques années en tête le projet d’éliminer les pièces de 1 et de 2 centimes de la circulation. Il faut dire qu’elles coûtent cher… plus qu’elles ne valent. Ainsi, on estime à 1,2 centime le prix de revient d’un pièce de 1 centime… sans compter le transport et le comptage. Pour, au final, des pièces qui ne font que traîner au fond des sacs et des portefeuilles.



En 2013, la Commission avait estimé que frapper les pièces de 1 et 2 centimes lui avait coûté, depuis 2002, 1,4 milliard d’euros. La perte est considérable, ce qui pourrait expliquer pourquoi Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a relancé le projet et compte le mener à terme dès 2020, selon la presse allemande. Car aucune annonce officielle n’a été effectuée.