Bison Futé : comment éviter les bouchons du 27 février au 1er mars 2026

Le week-end du 27 février au 1er mars 2026 ne sera pas catastrophique sur l’ensemble du territoire. Mais il sera piégeux. Selon les prévisions publiées par Bison Futé le 25 février 2026, la France reste majoritairement classée verte… sauf sur certains axes clés vers les Alpes et dans le quart Nord-Est. Autrement dit, tout dépendra de votre itinéraire et surtout de votre horaire.

Vendredi : l’Île-de-France et l’Est sous tension

Vendredi 27 février est annoncé vert au niveau national, mais orange en Île-de-France, en Bourgogne et dans l’Est. Le vrai risque se concentre en sortie de région parisienne et sur les grands axes de transit comme l’A6, l’A31 ou l’A36.

Le problème est simple : les départs en vacances se superposent au trafic domicile-travail. Résultat, entre le début d’après-midi et le début de soirée, les ralentissements peuvent s’installer durablement. Bison Futé recommande clairement de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 9h ou après 21h. Si vous partez vers la montagne, mieux vaut viser l’aube ou accepter une arrivée tardive.

Dans la pratique, cela signifie aussi anticiper : plein de carburant fait à l’avance, itinéraire alternatif enregistré dans le GPS et pause planifiée hors des zones saturées.

Samedi : la journée la plus délicate

Samedi 28 février concentre les difficultés. L’Auvergne-Rhône-Alpes est classée rouge. C’est le cœur du trafic vers et depuis les stations de ski.

Les ralentissements sont attendus dès le début de matinée sur l’A6 en direction de Lyon, puis sur l’A40, l’A43 et la RN90 vers les Alpes. Les plages horaires critiques s’étendent globalement de la fin de matinée jusqu’en milieu d’après-midi. En clair, partir à 9h ne suffira probablement pas à éviter les bouchons.

Si vous montez en station, la vraie bonne stratégie consiste à partir très tôt, idéalement avant 6h, ou à décaler en fin d’après-midi. Entre les deux, vous risquez d’évoluer à vitesse réduite sur plusieurs dizaines de kilomètres, notamment aux abords de Lyon et sur les accès de vallée.

Même logique pour les retours. Samedi après-midi, la circulation sera également dense entre les Alpes et la Bourgogne, avec des difficultés possibles sur l’A6 en direction du nord et sur les contournements lyonnais. Descendre très tôt le matin reste l’option la plus confortable.

Avant de prendre la route, vérifiez l’essentiel : pression des pneus, niveau de carburant suffisant pour encaisser un long ralentissement et équipements hiver si vous circulez en zone montagne.

Dimanche : la fenêtre la plus fluide

Dimanche 1er mars est classé vert au niveau national dans les deux sens. C’est objectivement la journée la plus sereine du week-end.

Cela ne signifie pas absence totale de trafic, surtout en fin d’après-midi autour des grandes agglomérations. Mais la pression sera nettement inférieure à celle du samedi. Si votre planning est flexible, décaler votre trajet à dimanche reste le choix le plus rationnel.