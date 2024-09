Le bilan mitigé de la réindustrialisation en France

L’industrie française continue de souffrir, comme le montrent les derniers chiffres du baromètre Trendeo publiés pour le premier semestre 2024. Bien que le nombre d’ouvertures de sites industriels reste supérieur à celui des fermetures, l’écart s’amenuise. En effet, le cabinet spécialisé a recensé 61 annonces de fermetures d’usines ou d’ateliers de plus de 10 salariés, souvent dans le cadre de liquidations judiciaires, soit une augmentation de 9 % par rapport à la même période en 2023.



En parallèle, 79 ouvertures de nouveaux sites industriels ont été annoncées, mais ce chiffre représente une baisse de 4 % par rapport à l’année précédente. Le solde net reste positif, avec 18 ouvertures supplémentaires, mais ce chiffre est en recul de 30 % par rapport au premier semestre 2023. Yves Cousquer, fondateur de Trendeo, souligne que cette tendance s’est aggravée durant l’été, période marquée par l’annonce de 10 fermetures pour seulement 5 nouvelles ouvertures.



Ces fermetures touchent en majorité des petites et moyennes entreprises (PME), souvent créées au début du mouvement de réindustrialisation, entre 2015 et 2017. Parmi les exemples récents, on retrouve les chaussures sur mesure Chamberlain en Dordogne ou encore l’entreprise textile Kraft Company dans la Loire. Selon la Cour des Comptes, la détection et le soutien des PME en difficulté, pourtant essentielles au tissu industriel français, demeurent insuffisants, ce qui a conduit à un nombre élevé de défaillances d’entreprises en 2024.



En plus des fermetures d’usines, plusieurs grands groupes industriels ont continué à délocaliser leurs activités hors de France. En mars, IBM a annoncé la suppression de 260 postes dans le cadre de la réorganisation de ses centres de services offshore. La même année, Stellantis a décidé de déplacer deux de ses trois lignes de production de boîtes de vitesse de son site de Metz vers l’Inde et l’Italie. Bosch a également délocalisé la production de directions assistées électriques de son usine de Marignier en Haute-Savoie vers l’Europe de l’Est.