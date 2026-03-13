Impôts 2026 : les nouveautés fiscales de la loi de finances

Au début de l’année 2026, la France a adopté sa nouvelle loi de finances, texte central qui fixe les règles budgétaires et fiscales du pays pour l’année. Promulguée le 19 février 2026, cette loi encadre notamment les impôts que les Français devront déclarer lors de la campagne fiscale 2026, concernant les revenus perçus en 2025.

Chaque année, ce texte fixe le niveau des recettes fiscales attendues et précise les règles applicables aux impôts. La loi de finances 2026 introduit plusieurs ajustements destinés à tenir compte de l’inflation, à modifier certaines niches fiscales et à renforcer la taxation de certains revenus.

Impôts : un barème ajusté avec l’inflation selon la loi de finances 2026

Le premier changement concerne le barème de l’impôt sur le revenu. Comme chaque année, il a été ajusté afin d’éviter que la hausse des salaires liée à l’inflation ne fasse mécaniquement augmenter l’impôt payé par les ménages.

Ainsi, la loi de finances prévoit une revalorisation du barème de 0,9 %. Le ministère de l’Économie explique que « la loi de finances 2026 revalorise le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation afin de neutraliser son effet sur le niveau d’imposition des ménages ». Autrement dit, un contribuable dont le revenu progresse uniquement à cause de l’inflation ne devrait pas payer davantage d’impôts.

Concrètement, la première tranche du barème reste non imposable jusqu’à 11 600 euros par part fiscale. Au-delà, la tranche suivante est taxée à 11 % jusqu’à 29 579 euros. Le taux de 30 % s’applique ensuite jusqu’à 84 577 euros. Les tranches supérieures restent taxées à 41 % et 45 %. Cette actualisation permet de limiter l’effet appelé « progression à froid », qui consiste à payer plus d’impôts simplement parce que les seuils n’ont pas été ajustés.

Loi de finances 2026 : plusieurs mesures fiscales ciblées

Au-delà du barème, la loi de finances 2026 comporte plusieurs dispositions fiscales visant certains dispositifs ou catégories de contribuables. Plusieurs ajustements concernent notamment la fiscalité du patrimoine et certaines stratégies d’optimisation fiscale.

Le texte prévoit également l’adaptation de certains dispositifs d’investissement et de réduction d’impôt. L’objectif affiché par les pouvoirs publics consiste à limiter certaines optimisations fiscales tout en maintenant des dispositifs destinés à soutenir l’investissement dans l’économie.

Par ailleurs, la loi maintient plusieurs mécanismes ciblant les contribuables les plus aisés. Certaines contributions supplémentaires visant les hauts revenus sont prolongées afin de garantir un niveau minimal d’imposition pour les ménages les plus fortunés.

Impôts : des avantages fiscaux maintenus ou prolongés

La loi de finances 2026 n’introduit pas uniquement des mesures restrictives. Elle prolonge également plusieurs dispositifs fiscaux qui bénéficient aux particuliers. Par exemple, les dons effectués au profit d’associations d’aide aux personnes en difficulté continuent d’ouvrir droit à une réduction d’impôt particulièrement élevée. Le plafond de dons ouvrant droit à une réduction fiscale de 75 % est fixé à 2 000 euros. Ce dispositif vise à encourager la générosité des particuliers envers les organisations caritatives.

Plus largement, le texte comporte plusieurs ajustements techniques concernant les règles fiscales applicables aux placements, à certains investissements ou aux transmissions patrimoniales. Les spécialistes du droit fiscal soulignent que ces modifications restent souvent peu visibles pour les contribuables, mais peuvent avoir un impact sur certaines stratégies patrimoniales.

Une loi de finances adoptée dans un contexte budgétaire tendu

Au-delà des mesures fiscales concrètes, la loi de finances 2026 s’inscrit dans un contexte budgétaire particulièrement sensible pour la France. Le gouvernement doit composer avec une dette publique élevée et des engagements européens de réduction du déficit.

Le budget adopté pour 2026 vise ainsi à ramener le déficit public autour de 5 % du produit intérieur brut. Cette trajectoire suppose de maintenir un niveau de recettes fiscales important tout en évitant d’alourdir excessivement la pression fiscale sur les ménages.

L’adoption de la loi de finances n’a d’ailleurs pas été simple sur le plan politique. L’absence de majorité stable à l’Assemblée nationale a entraîné de longues négociations avant l’adoption définitive du texte. Ce contexte explique en partie le caractère relativement mesuré de certaines mesures fiscales.

Pour les contribuables, les principaux changements liés aux impôts concerneront surtout l’ajustement du barème, quelques évolutions sur certains dispositifs fiscaux et la prolongation de plusieurs contributions ciblant les hauts revenus.