Le marché français de la voiture électrique en chute libre

Au mois d'août, le marché automobile français a enregistré un recul marqué avec seulement 85.977 immatriculations de véhicules particuliers neufs (VPN), soit une baisse de 24,3 % par rapport à la même période l'année précédente. Cette tendance s'explique en partie par un effet de calendrier, mais également par une baisse générale de la demande, tant du côté des particuliers que des entreprises.



« Le contexte politique incertain impacte la sphère économique, avec des ménages déjà confrontés à des prix et taux d'intérêt restant élevés, et des entreprises adoptant une posture attentiste concernant leurs investissements », souligne Marie-Laure Nivot, analyste chez AAA Data.



Cette baisse s'inscrit dans un contexte estival traditionnellement moins dynamique, malgré une année 2023 particulièrement favorable. Les difficultés de livraison, qui avaient marqué les mois précédents, s'étaient atténuées, permettant un rebond des ventes l'année dernière. Cependant, le marché reste loin des niveaux d'avant la pandémie de Covid-19, où plus de 129.000 véhicules avaient été vendus en août 2019.



Le segment des véhicules électriques, pourtant essentiel à la transition énergétique, a connu une chute spectaculaire de 33 % en août 2024, réduisant sa part de marché à 15 %, contre 18 % un an plus tôt. Cette baisse intervient à un moment crucial pour les constructeurs, qui se préparent à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation CAFE en janvier 2025. Celle-ci abaissera le seuil d’émissions de CO2 à 81 g/km pour l'ensemble des véhicules vendus, contre 95 g/km actuellement.