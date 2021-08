Renault : fin de parcours pour la Zoé

La Zoé restera comme la citadine électrique emblématique de Renault. Lancé en 2012, ce premier modèle fonctionnant avec une motorisation électrique a marqué son temps, à une époque où le secteur des véhicules zéro émission abordables était encore balbutiant. Le constructeur français en a vendu plus de 300.000 exemplaires, et la Zoé se place toujours dans le top 3 des modèles électriques les plus vendus chaque mois depuis le début de sa carrière.



La marque au losange veut capitaliser sur cette expertise acquise au fil des ans pour atteindre son objectif de 90% de véhicules sans émission à l'horizon 2030. Mais cela ne passera pas par la Zoé. Luca de Meo a en effet confirmé la fin de vie de la petite citadine durant les résultats financiers de l'entreprise. Le véhicule tirera sa révérence en 2024, en même temps que le lancement de la Renault 5 électrique.