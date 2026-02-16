Le prix des billets Ouigo a beaucoup augmenté depuis 2017

Les billets Ouigo ne sont plus aussi mini que leur promesse initiale. Selon la Fédération nationale des associations d’usagers des transports, les prix du train low cost de la SNCF ont augmenté de 75 % en sept ans.

Des prix Ouigo en nette hausse depuis 2017

Les chiffres publiés mi-février 2026 par la FNAUT, à partir des données de l’Autorité de régulation des transports, sont clairs. Le prix moyen d’un billet Ouigo est passé de 19,80 euros en 2017 à 34,70 euros en 2024. Cela représente une hausse de 75 % sur la période 2017-2024. Autre donnée marquante : le prix au kilomètre a progressé de 71 % sur la même période. À titre de comparaison, les billets TGV Inoui ont augmenté de 8 % en prix moyen et de 11 % au kilomètre entre 2017 et 2024. L’écart est significatif.

Pour autant, le billet Ouigo reste en moyenne moins cher qu’un billet Inoui. Mais l’écart s’est réduit. Selon des chiffres relayés par L’Écho touristique, la différence moyenne de prix entre Inoui et Ouigo serait passée d’environ 25 euros au lancement à 14 euros aujourd’hui. Concrètement, le low cost conserve un avantage, mais il est moins spectaculaire qu’à ses débuts.

En parallèle, l’offre a explosé. Toujours d’après la FNAUT, l’offre en sièges-kilomètres Ouigo a augmenté de 185 % entre 2017 et 2024, tandis que celle des TGV Inoui a reculé de 13 %. Autrement dit, la SNCF a massivement développé sa gamme à bas coût. Davantage de trains, davantage de destinations, davantage de voyageurs… mais aussi des prix en hausse.

Pourquoi les billets Ouigo coûtent-ils plus cher ?

La SNCF ne conteste pas l’évolution des tarifs Ouigo, mais elle avance des explications. Interrogé par Le Parisien, Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités, affirme : « Oui les prix des Ouigo ont évolué depuis 13 ans. En même temps que Ouigo a évolué ».

Selon lui, environ 80 % de la hausse des prix s’expliquerait par la transformation de l’offre : davantage de gares centrales desservies et des trajets plus longs. Les 20 % restants seraient liés à la hausse des coûts d’exploitation. En clair, le modèle a changé.

À l’origine, Ouigo desservait surtout des gares périphériques, ce qui permettait de réduire les coûts de transport et donc le prix du billet. Désormais, la marque circule aussi dans des gares principales. Or, ces infrastructures sont plus chères à exploiter. De plus, certains trajets sont plus longs qu’au lancement, ce qui augmente mécaniquement le prix moyen.