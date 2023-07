Un soutien financier pour les commerçants touchés par les émeutes

Ils ont accepté de reporter de 5 à 30 jours le délai pour faire une déclaration de sinistre. De plus, les assureurs ont accepté de réduire la franchise pour les commerçants indépendants les plus touchés par les émeutes. Les assureurs se sont également engagés à fournir une indemnisation la plus rapide possible. Cet engagement, selon Bruno Le Maire, est crucial pour aider les commerçants à surmonter cette période difficile.



Le ministre a exprimé sa solidarité envers les commerçants, partageant leur « sentiment de révolte », ainsi que leur « tristesse, abattement et découragement ». Toutefois, il a insisté sur le fait que « la première réponse à apporter à ces événements, c'est la fermeté la plus totale, l'autorité de l'État ». Selon lui, cette autorité doit être respectée sur tout le territoire et par tous les citoyens.