Déficit à 5,1%, dette à 115,6% du PIB : ce que révèlent les chiffres de l’Insee

Selon l’Insee, la dette publique française représente désormais 115,6% du PIB fin 2025, contre 112,6% un an plus tôt, tandis que le déficit recule de 5,8% à 5,1% du PIB. Le résultat est meilleur que la dernière prévision gouvernementale, mais il ne suffit pas à refermer le déséquilibre durable des comptes publics.

Le déficit recule, la dette continue de progresser

Selon les chiffres publiés le 27 mars 2026 par l’Insee, la France boucle l’année 2025 avec un déficit public de 152,5 milliards d’euros, soit 5,1% du produit intérieur brut (PIB). C’est moins qu’en 2024, où il atteignait 5,8% du PIB. Dans le même temps, la dette publique au sens de Maastricht s’établit à 3.460,5 milliards d’euros, soit 115,6% du PIB, contre 3.306,1 milliards et 112,6% du PIB un an plus tôt. La dette nette progresse elle aussi à 3.245,5 milliards d’euros, soit 108,4% du PIB.

Ce double mouvement résume bien la situation française. Le déficit annuel se réduit, mais le stock de dette grossit encore. Pour le grand public, cela signifie que l’amélioration enregistrée sur un exercice ne suffit pas encore à desserrer l’étau budgétaire. Tant que l’endettement reste orienté à la hausse, l’État conserve moins de latitude pour financer de nouvelles priorités sans trouver de recettes supplémentaires, ralentir d’autres dépenses ou emprunter davantage. C’est ce qui fait de ces chiffres un sujet très concret, bien au-delà de la technique comptable.

L’Insee décrit d’ailleurs une amélioration réelle, mais limitée. L’institut écrit que « les recettes accélèrent en 2025 : elles sont en hausse de 3,9 %, après +3,2 % en 2024 ». Dans le même temps, « les dépenses ralentissent : elles augmentent en euros courants de 2,5 %, après +4,0 % en 2024 ». Le déficit se replie donc, mais reste très au-dessus du seuil européen de 3% du PIB.

Ce que disent vraiment ces chiffres pour 2026

Dans le détail, les recettes publiques ont été soutenues par une remontée des prélèvements. Le taux de prélèvements obligatoires atteint 43,6% du PIB, contre 42,8% en 2024. Les impôts sur le revenu et le patrimoine augmentent de 24,2 milliards d’euros, soit +6,6%. L’Insee mentionne aussi plusieurs mesures nouvelles, parmi lesquelles la contribution exceptionnelle des grandes entreprises, la taxe sur les rachats d’actions et la contribution différentielle sur les hauts revenus. Autrement dit, l’amélioration du solde ne repose pas seulement sur une meilleure maîtrise de la dépense, mais aussi sur des recettes fiscales plus élevées.

Côté dépenses, le ralentissement est réel mais ne signifie pas un retournement complet. Certaines charges continuent de progresser fortement, notamment les prestations sociales et le coût de la dette. L’Insee indique que la charge d’intérêts atteint 64,7 milliards d’euros en 2025, en hausse de 11,2% sur un an. Plus la dette monte, plus son financement absorbe une part importante des ressources publiques. C’est l’un des points les plus sensibles pour les années qui viennent, car cet argent ne peut pas être affecté ailleurs, qu’il s’agisse d’école, de santé, de transition écologique ou de défense.

Le gouvernement met logiquement en avant le mieux enregistré sur le déficit. Comme l’a rapporté Le Parisien, Sébastien Lecornu a estimé que « la méthode paie ». Mais le même article rappelle aussi, en citant David Amiel, que « 5,1 % de déficit, ça reste beaucoup trop élevé, il ne faut pas baisser les bras ». Cette lecture en deux temps paraît aujourd’hui la plus fidèle à la réalité : il y a un répit, mais pas encore de changement de cap décisif.

Une dette plus lourde, donc des marges plus étroites

La hausse de la dette en 2025 provient d’abord de l’État. L’Insee précise que sa dette augmente de 136,2 milliards d’euros sur l’année. Les administrations publiques locales contribuent aussi à la progression, à hauteur de 13,2 milliards d’euros, tandis que les administrations de sécurité sociale ajoutent 5,7 milliards. Cette répartition montre que le cœur de la dérive reste concentré au niveau central, là où se prennent les principaux arbitrages budgétaires et fiscaux.

Pour 2026, le cadre reste donc très serré. Comme l’a rapporté TF1 Info fin février, le gouvernement s’est engagé à ramener le déficit à 3% du PIB en 2029, alors qu’il devrait encore avoisiner 5% en 2026. La même séquence est revenue dans le débat public début février, lorsque Pierre Moscovici a jugé sur LCI que l’objectif d’un déficit à 5% en 2026 n’était « pas suffisant », rappelant : « Nous nous sommes engagés à revenir en dessous de 3% en 2029 ». Pour les ménages et les entreprises, cela signifie surtout que les prochains budgets resteront construits sous contrainte, avec des choix difficiles sur les dépenses, les aides et les recettes.

Il faut enfin rappeler que l’Insee parle ici d’une première estimation, publiée avant les comptes nationaux détaillés du printemps. Mais même à ce stade, le diagnostic est déjà net. La France a évité un dérapage plus marqué en 2025, sans encore stabiliser son endettement. L’amélioration du déficit apporte un peu d’air à court terme ; elle ne règle pas le problème de fond, qui reste celui d’une dette installée à un niveau très élevé et d’une trajectoire budgétaire encore fragile.