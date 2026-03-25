Contamination au cadmium dans l’alimentation : une menace sanitaire croissante pour les Français

Les données récentes confirment une dégradation continue de la situation sanitaire. La dernière étude nationale de biosurveillance (ESTEBAN), publiée par Santé publique France en 2021, révèle des niveaux d’imprégnation en cadmium nettement plus élevés que lors de l’enquête précédente de 2006-2007. Cette évolution inquiétante s’accompagne d’expositions alimentaires durablement élevées, touchant particulièrement les enfants.

Des concentrations préoccupantes dans les aliments du quotidien

L’alimentation constitue la principale source d’exposition au cadmium, selon les données publiées par l’Anses le 25 mars 2026, représentant jusqu’à 98 % de l’imprégnation chez les populations non fumeuses. Les aliments qui contribuent le plus significativement à cette contamination correspondent, paradoxalement, à des produits de consommation courante. Les céréales du petit-déjeuner, le pain et les produits de panification sèche figurent en première ligne, suivis par les viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés. Les pâtes, le riz, le blé, ainsi que les pommes de terre et certains légumes complètent cette liste préoccupante.

Cette contamination au cadmium dans l’alimentation affecte ainsi une vaste gamme d’aliments de base, rendant particulièrement complexe toute stratégie d’évitement pour les consommateurs. Les produits céréaliers, notamment ceux élaborés à partir de blé, concentrent les teneurs les plus importantes en cadmium, ce qui explique leur contribution majeure à l’exposition globale de la population française.

L’agriculture intensive, source principale de la contamination

L’origine de cette contamination généralisée s’enracine dans les pratiques agricoles contemporaines. L’accumulation importante de cadmium dans les sols découle notamment de l’utilisation massive de matières fertilisantes, en particulier des engrais minéraux phosphatés. En France, leur usage intensif, combiné à certaines sources d’approvisionnement présentant des teneurs élevées en cadmium, favorise l’accumulation progressive de ce métal toxique dans les sols agricoles.

La situation française présente un caractère particulièrement préoccupant à l’échelle internationale. Selon Géraldine Carne, coordinatrice de l’expertise à l’Anses, « les niveaux français atteignent des valeurs trois à quatre fois supérieures à celles observées dans d’autres pays européens comme la Belgique, l’Angleterre ou l’Italie ». Cette situation résulterait d’une utilisation plus intensive de certains intrants agricoles et d’une consommation plus importante de produits céréaliers contaminés.

Les dangers du cadmium pour la santé humaine

Le cadmium constitue une menace sanitaire majeure en raison de ses propriétés toxicologiques multiples et persistantes. Classé comme cancérogène, mutagène et perturbateur de la reproduction et du neurodéveloppement, ce métal lourd s’accumule progressivement dans l’organisme, faute de mécanismes d’élimination efficaces.

Les répercussions sur la santé sont particulièrement préoccupantes car elles touchent de nombreux systèmes organiques. « Cet élément toxique se distribue largement dans l’ensemble des organes », précise Géraldine Carne, engendrant des effets délétères sur les os, les reins, le système cardiovasculaire, le pancréas, la vessie, la prostate et les seins. Près d’un quart des cas d’ostéoporose seraient ainsi directement attribuables à l’exposition au cadmium.

L’accumulation progressive du cadmium dans l’organisme tout au long de la vie explique pourquoi l’Anses a établi des valeurs sanitaires repères biologiques spécifiques par tranche d’âge. Ces seuils correspondent à une imprégnation maximale tolérable à l’âge de 60 ans, tenant compte du caractère bioaccumulable de ce polluant métallique.

Une évolution inquiétante nécessitant des actions urgentes

Face à cette contamination au cadmium dans l’alimentation en constante progression, l’Anses lance un véritable cri d’alerte. « Si les niveaux d’exposition actuels se maintiennent sans qu’aucune action corrective ne soit mise en place, des effets néfastes à terme sont probables pour une proportion croissante de la population », alerte Géraldine Carne.

L’agence sanitaire prône une intervention immédiate par l’application de valeurs limites strictes en cadmium pour les matières fertilisantes. Elle préconise une teneur maximale de 20 mg de cadmium par kilogramme dans les engrais minéraux phosphatés, contre 90 mg actuellement tolérés en France et 60 mg autorisés dans l’Union européenne.

Plusieurs axes d’intervention stratégiques sont recommandés pour réduire durablement cette contamination environnementale. L’Anses encourage le recours à des sources d’approvisionnement en roche phosphatée moins riches en cadmium, la mise en œuvre de procédés industriels de décadmiation, ainsi que la promotion de pratiques agricoles moins dépendantes des engrais minéraux phosphatés.

Des recommandations limitées pour les consommateurs

Pour les consommateurs, les possibilités d’action individuelle demeurent limitées. L’Anses considère qu’il n’est « pas pertinent de formuler des recommandations spécifiques en termes de choix individuels », compte tenu du caractère généralisé de la contamination. Néanmoins, certains ajustements alimentaires peuvent contribuer à réduire partiellement l’exposition.

L’agence suggère notamment de modérer la consommation de produits à base de blé à faible intérêt nutritionnel, tels que les céréales du petit-déjeuner, les gâteaux ou les biscuits sucrés et salés. Elle encourage parallèlement un rééquilibrage alimentaire privilégiant les légumineuses, « dix fois moins contaminées que les céréales » selon ses analyses.