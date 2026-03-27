Cyberattaques en France en 2025 : explosion des demandes d’aide, que faire pour se protéger ?

Les cyberattaques ayant pris pour cible la France en 2025 ont marqué un tournant inquiétant dans l’évolution de la menace numérique hexagonale. Selon le rapport d’activité de Cybermalveillance.gouv.fr publié ce 26 mars 2026, plus de 500 000 victimes ont sollicité une assistance, soit une hausse de 20 % par rapport à 2024. Cette explosion des demandes révèle une réalité préoccupante : chaque citoyen peut devenir la cible de criminels de plus en plus sophistiqués.

Cette augmentation spectaculaire s’explique notamment par les nombreuses fuites de données qui ont affecté différents secteurs : commerces en ligne, fédérations sportives, opérateurs télécom, sociétés de livraison, acteurs de la santé ou encore de l’assurance.

L’hameçonnage devient la menace n°1 avec une explosion de 70 %

Parmi toutes les cyberattaques de 2025, l’hameçonnage s’impose comme la menace principale. Cette technique d’escroquerie, aussi appelée phishing, a connu une progression fulgurante de 70 % tous publics confondus. Pour les particuliers, cette hausse atteint même 71 %, représentant près d’un tiers des motifs de sollicitation sur la plateforme 17Cyber.

L’année 2025 s’est caractérisée par de multiples vagues d’hameçonnage par SMS, courriels ou même appels audio, de plus en plus variées et personnalisées. Cette sophistication croissante témoigne de la maturité atteinte par le marché souterrain de la donnée volée, désormais structuré par des acteurs spécialisés disposant de plateformes d’échanges dédiées et même de centres d’appels composés de faux téléconseillers.

Les violations de données explosent : +107 % en un an

L’accélération des violations de données constitue l’un des phénomènes les plus marquants des cyberattaques France 2025. Avec un bond de 107 %, ces incidents ont plus que doublé par rapport à 2024, exposant les données personnelles de millions de Français.

Ces fuites alimentent ensuite un écosystème criminel particulièrement efficace. L’exploitation malveillante de ces données fuitées conduit directement à l’explosion de l’hameçonnage observée. Les cybercriminels disposent désormais d’une offre pléthorique de données fraîches commercialisée sur l’Internet sombre, des forums clandestins et des chaînes de messageries chiffrées.

Nouvelles menaces : quand le cyber rencontre le monde physique

Une évolution particulièrement préoccupante des cyberattaques France 2025 concerne l’estompement de la frontière entre les mondes numérique et physique. Les criminels n’hésitent plus à s’appuyer sur des équipes « terrain » sous-traitantes pour mener leurs opérations.

L’exemple le plus frappant concerne la Fédération française de Tir, victime d’une attaque informatique qui a entraîné : des cambriolages aux adresses correspondant aux données volées, des visites de faux policiers ou gendarmes tentant de récupérer des armes et des menaces physiques contre des détenteurs de crypto-actifs.

Les arnaques financières se sophistiquent et se diversifient

L’année 2025 a vu un regain d’intérêt marqué pour les fraudes à objectif financier. Les fraudes au virement s’intensifient (+170 %) et s’étendent à de nouveaux domaines comme la facturation électronique ou la gestion de la paie. La fraude au faux conseiller bancaire poursuit sa forte progression (+159 %) avec des évolutions notables, notamment le faux placement financier qui explose (+277 %) avec des appâts sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas tout : l’usurpation de numéro de téléphone affiche une augmentation vertigineuse de 517 %, malgré les dispositifs réglementaires mis en place pour l’endiguer.

Que peuvent faire les Français pour se protéger ?

Face à cette recrudescence des cyberattaques France 2025, plusieurs reflexes de protection s’imposent. La plateforme Cybermalveillance.gouv.fr recommande une approche globale de la cybersécurité personnelle.

Mesures préventives essentielles :

Ne jamais cliquer sur des liens suspects reçus par SMS, email ou messagerie Vérifier systématiquement l’identité des correspondants avant de communiquer des informations personnelles Utiliser des mots de passe robustes et uniques pour chaque service Activer l’authentification à deux facteurs quand c’est possible Maintenir ses logiciels et systèmes à jour

En cas d’attaque : La plateforme 17Cyber, lancée fin 2024, constitue le premier réflexe à adopter. Ce dispositif national de prévention propose un diagnostic personnalisé et oriente vers les bonnes démarches selon le type d’incident.

Comme l’explique Jérôme Notin, directeur général du GIP ACYMA : « Avec un marché qui s’est structuré et qui a gagné en sophistication, la perspective de 2026 augure encore de fortes vagues d’hameçonnage de plus en plus personnalisées. » L’État français a d’ailleurs prévu, dans sa stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030, la création d’un portail national d’information contre les attaques en ligne. Ce portail, qui sera lancé à horizon 2027, s’inscrit dans le prolongement du 17Cyber et vise à renforcer la résilience cyber collective de la nation.