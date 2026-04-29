Le suspect de la fusillade au dîner des correspondants avait écrit sur sa volonté de viser l’administration Trump : les enquêteurs révèlent ses textes

La capitale américaine a été le théâtre d’un événement dramatique lors du célèbre dîner des correspondants de la Maison-Blanche, qui s’est tenu au Washington Hilton les 25 et 26 avril 2026, raconte CNN. L’incident a bouleversé les invités et le public international qui suivait cet événement majeur de la vie politique américaine. Alors que le dîner avait lieu samedi dans cet hôtel emblématique, les festivités ont été interrompues par des coups de feu entendus près de la salle de bal, provoquant l’effroi parmi les participants.

La fusillade et l’arrestation

Un suspect a vite été identifié puis arrêté par les forces de l’ordre. Cole Tomas Allen, un enseignant de 31 ans originaire de Torrance, banlieue de Los Angeles en Californie, a été interpellé après avoir forcé un point de contrôle de sécurité. Il était armé d’un fusil à pompe, d’une arme de poing et de plusieurs couteaux, qu’il transportait dans un sac en empruntant un escalier menant à une terrasse de l’hôtel. Les policiers, notamment des agents du Secret Service, ont réagi rapidement pour neutraliser la menace : les balles tirées par eux n’ont pas touché le suspect, contrairement à un officier qui a été atteint. L’accusé est désormais en détention, avec une audience prévue pour le lundi suivant.

Réactions et sécurité sur place

Le président Donald Trump et d’autres responsables présents ont été évacués en toute sécurité. Le président a salué la rapidité des forces de l’ordre, tout en laissant entendre, non sans ironie, qu’il avait sans doute contribué à ralentir leur intervention. Dans ses déclarations, Trump a critiqué la presse, l’accusant d’être quasiment aux ordres du Parti démocrate, et a évoqué la nécessité de reprogrammer le dîner dans un délai de 30 jours. Il a aussi pointé du doigt l’opposition parlementaire, la tenant responsable d’une rhétorique qui, selon lui, encourage la violence politique. Plusieurs écrits envoyés par le suspect à sa famille, juste avant l’incident, laissent entrevoir des motivations alarmantes : il indiquait qu’il n’était plus prêt à accepter « qu’un pédophile, violeur et traître macule [ses] mains de ses crimes ».

Enquêtes et arrière-plan politique

Les investigations sont en cours sous la supervision du FBI, qui mène notamment une analyse balistique des lieux et de l’équipement de sécurité des officiers impliqués. Le suspect devrait également être examiné par des spécialistes en psychologie criminelle du FBI. La scène du crime s’inscrit dans une période de fortes tensions politiques, marquée par des débats autour de la sécurité nationale et de la stabilité politique.

La présence au dîner de 30 boursiers de la WHCA (White House Correspondents’ Association), provenant de 16 collèges et universités, a ajouté une tonalité particulière : ces jeunes, venus célébrer leur mérite, se sont retrouvés confrontés à une situation choquante. Malgré ce climat tendu, des visites d’État comme celle du roi Charles et de la reine Camilla devraient se dérouler comme prévu, soulignant l’importance de la continuité face aux actes de violence.