Assurance maladie : pourquoi la facture de la kinésithérapie est devenue insoutenable

Chaque année, l’Assurance maladie rembourse 5,3 milliards d’euros de séances de kinésithérapie. Un montant colossal qui progresse de 4% annuellement depuis une décennie, soit deux fois plus vite que la croissance économique française. Face à cette dérive budgétaire, l’institution prépare une refonte complète du système de remboursement, prévue pour 2027. Mais comment en est-on arrivé là ?

Un système devenu insoutenable : les racines du problème

Le vieillissement de la population : plus de besoins de rééducation

La France compte aujourd’hui près de 15 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Le vieillissement démographique multiplie mécaniquement les besoins en rééducation : fractures liées à l’ostéoporose, arthroses, pertes d’autonomie après hospitalisation. Chaque année, des centaines de milliers de seniors nécessitent des séances de kinésithérapie pour maintenir leur mobilité. Parallèlement, l’émergence de pathologies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires génère de nouveaux besoins. La kinésithérapie n’est plus seulement curative, elle devient préventive et accompagne des traitements au long cours.

L’explosion du nombre de kinésithérapeutes : +37% en dix ans

Entre 2015 et 2025, la France a vu le nombre de kinésithérapeutes bondir de 37%, atteignant 84 500 professionnels. Une augmentation spectaculaire qui s’explique par l’ouverture massive de places en instituts de formation. Paradoxalement, les revenus moyens des praticiens n’ont progressé que de 0,6% sur la même période. La multiplication des professionnels n’a pas résolu les inégalités territoriales : 30% de la population vit toujours dans une zone insuffisamment pourvue. Pendant que la Seine-Saint-Denis compte 47 kinésithérapeutes pour 100 000 habitants, les Hautes-Alpes en affichent 269. La concurrence accrue dans les zones urbaines pousse certains praticiens à multiplier les actes pour maintenir leur chiffre d’affaires.

Un modèle de remboursement archaïque : l’acte par acte

Le système actuel fonctionne selon un principe simple : une séance effectuée égale une séance remboursée. Aucune limite de nombre, aucune évaluation de la pertinence clinique. Un patient souffrant d’une entorse bénigne peut recevoir autant de séances qu’un accidenté grave en rééducation lourde. Arnaud Barbier, vice-président de la Fédération des syndicats de kiné, reconnaît les limites du dispositif : « L’idée, c’est de réussir à offrir le meilleur soin à la bonne personne, au bon moment. C’est aussi à nous de répondre à la population en termes de pathologies. Notamment les nouvelles pathologies lourdes qui apparaissent. » Le modèle à l’acte ne distingue pas les pathologies légères des affections graves, créant des distorsions économiques majeures.

Comment l’Assurance maladie s’est retrouvée en déficit

La croissance des dépenses dépasse celle de l’économie

Avec une progression annuelle de 4%, les dépenses de kinésithérapie croissent presque deux fois plus vite que le PIB français, qui stagne autour de 2% par an. Sur dix ans, la facture est passée de 3,8 milliards à 5,3 milliards d’euros. Pour comprendre l’ampleur du phénomène, comparons : en 2015, la kinésithérapie représentait 2,1% des dépenses totales de santé. En 2025, ce ratio atteint 2,6%. Une augmentation qui semble modeste en pourcentage, mais représente des centaines de millions d’euros supplémentaires chaque année. L’Assurance maladie, déjà confrontée à un déficit structurel, ne peut plus absorber cette hausse continue sans compromettre l’équilibre global du système de santé.

Un système qualifié de ‘triplement perdant’

L’Assurance maladie elle-même qualifie le dispositif actuel de « système triplement perdant ». Perdant pour elle, qui voit sa facture exploser sans pouvoir réguler les pratiques. Perdant pour les patients, confrontés à des inégalités territoriales criantes et parfois à des prescriptions abusives. Perdant enfin pour les kinésithérapeutes, dont les revenus stagnent malgré l’augmentation du volume d’activité. La multiplication des professionnels a créé une concurrence féroce dans certaines zones, poussant à la baisse les honoraires réels. Pendant ce temps, les déserts médicaux persistent, privant des milliers de Français d’accès aux soins de rééducation.

Les solutions envisagées pour 2027

Du modèle à l’acte au modèle par forfait

La principale piste de réforme consiste à abandonner le paiement à l’acte au profit d’un système de forfaits par pathologie. Concrètement, une entorse bénigne donnerait droit à un forfait de dix séances, une rééducation post-opératoire lourde à trente séances. Le praticien serait rémunéré sur la base de ce forfait, avec possibilité de prolongation sur justification médicale. Objectif : adapter le remboursement à la réalité clinique plutôt qu’au volume d’actes. L’Assurance maladie espère ainsi responsabiliser les professionnels tout en garantissant aux patients un parcours de soins cohérent. Les syndicats de kinésithérapeutes restent vigilants sur les modalités pratiques, craignant une rigidité excessive du système.

Limitation des séances et tarification adaptée aux pathologies

Autre mesure envisagée : une tarification dégressive au fil du traitement. Les premières séances, cruciales pour le diagnostic et le démarrage de la rééducation, seraient mieux rémunérées. Les séances ultérieures verraient leur tarif baisser progressivement. Parallèlement, l’Assurance maladie prévoit d’obliger les nouveaux diplômés à s’installer dans les Ehpad, les hôpitaux ou les déserts médicaux dès 2027. Un dispositif contraignant, mais nécessaire pour corriger les déséquilibres territoriaux. La Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs alerte toutefois sur les risques : imposer une installation en zone déficitaire sans garantie de revenus suffisants pourrait décourager les vocations.

La réforme du remboursement des séances de kinésithérapie illustre un dilemme récurrent du système de santé français : comment concilier maîtrise des dépenses, équité territoriale et qualité des soins ? Les mesures prévues pour 2027 visent à rationaliser un système à bout de souffle. Reste à savoir si elles suffiront à inverser la courbe des dépenses sans dégrader l’accès aux soins. Pour les 84 500 kinésithérapeutes du pays, comme pour les millions de patients concernés, l’enjeu dépasse la simple question budgétaire : il s’agit de refonder un modèle de prise en charge adapté aux défis démographiques et épidémiologiques du XXIe siècle. La complémentaire santé devra également s’adapter à ces évolutions pour maintenir un niveau de couverture satisfaisant, à l’image des récentes avancées sur le remboursement d’autres dispositifs de santé.