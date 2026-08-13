Grève EasyJet 15-16 août : ce que ça change pour votre retour de vacances

C’est l’un des week-ends les plus chargés de l’année pour les départs et retours de vacances. Les 15 et 16 août 2026, 1 074 hôtesses et stewards d’EasyJet France cessent le travail. Pour vous, voyageur potentiellement bloqué, cette mobilisation signifie annulations, retards et surcoûts. Voici comment vous organiser et protéger votre portefeuille.

Grève EasyJet les 15-16 août : ce qui va vraiment se passer dans les aéroports

Quels aéroports français sont concernés ?

Six bases françaises d’EasyJet subissent l’arrêt de travail : Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, Lyon, Nice, Nantes et Bordeaux. Chaque plateforme verra ses vols court et moyen-courrier perturbés pendant 48 heures, de 00h01 à 23h59 chaque jour. Selon Nice Matin, l’aéroport de la Côte d’Azur, deuxième plateforme d’EasyJet en France, s’attend à des perturbations importantes. La compagnie britannique représente la deuxième offre aérienne française derrière Air France, avec des dizaines de rotations quotidiennes depuis ces six hubs.

Combien de vols risquent d’être annulés ou retardés ?

EasyJet refuse de communiquer un chiffre précis avant le week-end. Lors de la précédente mobilisation du 1er janvier 2026, 38 vols avaient été annulés. Mais cette fois, le contexte diffère radicalement : le 15 août concentre traditionnellement les retours massifs de vacanciers. La direction reconnaît une période « très chargée » dans ses communications transmises à franceinfo. Les syndicats, eux, tablent sur un taux de participation élevé, susceptible de paralyser une partie significative du réseau français.

Impact sur vos vacances : annulation, retard, surcoûts

Vos droits en cas d’annulation ou de retard

Le règlement européen CE 261/2004 protège les passagers. En cas d’annulation avec moins de 14 jours de préavis, vous obtenez le remboursement intégral ou un réacheminement gratuit. Pour un retard supérieur à trois heures, une indemnisation de 250 à 600 euros s’applique selon la distance. EasyJet doit aussi prendre en charge les frais de restauration et d’hébergement si nécessaire. La grève ne constitue pas une circonstance extraordinaire exonératoire : la compagnie reste redevable. Conservez tous vos justificatifs (billets alternatifs, nuits d’hôtel supplémentaires, repas).

Combien coûte un billet alternatif ? Comparaison Air France, Ryanair, autres compagnies

Les tarifs explosent lorsque la demande bondit. Un Paris-Nice qui coûte habituellement 60 euros chez EasyJet grimpe facilement à 250 euros chez Air France en réservation de dernière minute. Ryanair, concurrent direct, pratique également des prix majorés pendant les pics de fréquentation. Transavia et Volotea proposent parfois des options intermédiaires, mais leurs disponibilités fondent rapidement. Pour un couple avec deux enfants, le surcoût peut atteindre 600 à 800 euros. Si EasyJet annule votre vol, exigez un réacheminement sans frais supplémentaires, même sur une autre compagnie, conformément à vos droits.

Pourquoi cette grève ? Les raisons derrière la mobilisation

Instabilité des plannings : qu’est-ce que c’est et pourquoi c’est un problème ?

Les personnels navigants dénoncent « une instabilité des plannings devenue chronique depuis près d’un an », selon le communiqué de l’intersyndicale. Concrètement, les hôtesses et stewards découvrent leurs rotations avec quelques jours d’avance seulement, subissent des modifications de dernière minute et enchaînent des « trippings » (séquences de vols sur plusieurs jours) sans visibilité. Résultat : « un épuisement physique et mental généralisé et l’impossibilité d’organiser toute vie personnelle ». Ces conditions dégradent la santé des salariés, multiplient les arrêts maladie et créent un cercle vicieux : moins de personnel disponible, plus de pression sur ceux qui restent.

Trois grèves en 8 mois : pourquoi les négociations n’avancent pas

Le 1er janvier 2026, puis le 6 avril, les personnels navigants s’étaient déjà mobilisés. Aucune mesure structurelle n’a suivi. Le 12 août, nouvelle rencontre entre direction et syndicats. Selon Le Figaro, l’intersyndicale (SNPNC-FO, UNPNC-CFDT, Unac CFE-CGC) déplore qu’« aucune proposition concrète et acceptable n’a été formulée ». La direction évoque des « intentions d’amélioration » mais affirme qu’il lui serait « impossible d’agir dès maintenant ». Face à ce blocage répété, les syndicats ont choisi la date la plus stratégique : le week-end du 15 août, pour maximiser l’impact et forcer un dialogue véritable.

Comment s’organiser ? Conseils pratiques pour les voyageurs

Avant votre vol : vérifier, contacter, envisager des alternatives

Consultez votre statut de vol 48 heures avant le départ sur le site ou l’application EasyJet. Si annulation, contactez immédiatement le service client pour obtenir un réacheminement. Anticipez : cherchez dès maintenant des billets alternatifs sur d’autres compagnies, même sans réserver. Inscrivez-vous aux alertes SMS pour recevoir les notifications en temps réel. Envisagez le train comme solution de repli : SNCF propose des liaisons Paris-Nice, Paris-Bordeaux ou Paris-Nantes, souvent plus fiables en période de tensions aériennes. Arrivez à l’aéroport avec trois heures d’avance pour gérer les files d’attente rallongées.

Indemnisations et remboursements : comment les obtenir ?

Remplissez le formulaire de réclamation sur le site EasyJet dans les sept jours suivant l’incident. Joignez vos justificatifs scannés (carte d’embarquement, factures d’hôtel, tickets de restauration). Si la compagnie refuse ou tarde à répondre (délai légal : deux mois), saisissez la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ou utilisez une plateforme spécialisée comme AirHelp ou Flightright, qui prélèvent 25 à 35% de l’indemnisation obtenue. Photographiez systématiquement les tableaux d’affichage annonçant retards et annulations : ces preuves renforcent votre dossier. La grève ne dispense pas EasyJet de ses obligations financières envers vous.