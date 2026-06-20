Avant de sortir vos enceintes dimanche soir, sachez que ces règles oubliées de la Fête de la musique coûtent jusqu’à 450 €

La Fête de la musique 2026 a lieu le dimanche 21 juin. Elle n’ouvre pas pour autant un « droit au bruit » : la tranquillité du voisinage doit être respectée, et chacun reste tenu à un « respect mutuel ». Les fêtes privées, en appartement comme en maison, font l’objet d’une attention particulière. On peut célébrer, à condition de connaître quelques règles et précautions.

Qui est concerné ?

Plusieurs acteurs interviennent ce jour-là : les musiciens amateurs et les groupes, les fêtards, et les voisins qui subissent parfois le bruit. Pour l’encadrement, on trouve les autorités municipales et préfectorales, la police municipale, la police de l’environnement et les services de secours. Les bars, les restaurants et les organisateurs privés sont aussi concernés. Le cadre légal, lui, est fixé par le Code pénal, les préfectures et les mairies.

Les règles à connaître (horaires, autorisations)

Plusieurs règles encadrent la journée pour éviter les débordements, explique Le Tribunal du Net. La musique amplifiée demande souvent une autorisation préalable. À Paris, tout matériel amplifié doit faire l’objet d’une déclaration en mairie d’arrondissement ; sans elle, l’amende peut atteindre 450 €. Des arrêtés municipaux fixent aussi les horaires : à Paris, la musique amplifiée doit s’arrêter à 1 h du matin. À Lyon, Marseille ou Bordeaux, la fête se termine en général entre minuit et 1 h selon les quartiers. Dans les communes plus petites, elle s’achève vers 23 h. Occuper l’espace public suppose également une autorisation, faute de quoi l’amende peut grimper jusqu’à 1 500 €.

Ce qu’on risque

Les sanctions sont bien réelles. Le tapage nocturne entraîne une amende forfaitaire de 68 €, qui peut être portée à 180 € selon les circonstances. La musique amplifiée sans déclaration expose à une sanction pouvant atteindre 450 €, avec parfois la confiscation du matériel. La consommation d’alcool sur la voie publique, réglementée dans certaines zones, est passible d’une amende de 35 €. La vente illégale d’alcool, elle, peut coûter jusqu’à 3 750 €.