Carburant : Pouyanné maintient le plafonnement mais pose une condition

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a confirmé samedi 29 août le maintien du plafonnement des prix des carburants dans les stations du groupe tant que durera le conflit au Moyen-Orient. Mais le dirigeant a aussi lancé un avertissement sans équivoque : toute taxation des superprofits entraînerait l’arrêt immédiat de cette mesure, qui coûte déjà entre 250 et 300 millions d’euros à l’entreprise.

Un plafonnement conditionnel annoncé par Patrick Pouyanné

Le 29 août, Patrick Pouyanné a affirmé sur France Inter que TotalEnergies continuerait à plafonner les prix des carburants dans ses stations françaises tant que le conflit au Moyen-Orient persisterait. Alors que les prix à la pompe dépassent les 2 euros le litre ailleurs en France, le PDG a toutefois averti qu’une taxation des superprofits mettrait immédiatement fin à ce dispositif.

Depuis mars, TotalEnergies applique un double plafonnement dans ses 3 500 stations : 1,99 euro pour l’essence SP95-E10 et 2,25 euros pour le gazole. Initialement limitée aux zones rurales et autoroutes pendant l’été, cette mesure s’étend désormais à toute la France métropolitaine. Au 29 août 2026, les prix moyens en France étaient de 2,035 euros pour le SP95-E10, 2,219 euros pour le gazole et 2,129 euros pour le SP98, selon les données gouvernementales. La stratégie commerciale du groupe repose sur une renonciation temporaire à ses marges en raison de la volatilité des marchés, afin d’alléger la pression sur les ménages.

Un coût croissant pour TotalEnergies

Concernant le coût de cette politique, Patrick Pouyanné a indiqué que l’estimation initiale de 200 millions d’euros fin juin a grimpé à 250-300 millions d’euros. Cette facture augmente avec l’afflux de clients dans les stations du groupe. Le dirigeant admet que cette mesure a généré un effet commercial, avec une part de marché passant de 22 % à environ 25 %. Toutefois, selon lui, ce n’est pas un gain financier puisque le groupe facture moins que le prix international, mais cela a permis de gagner la sympathie des Français.

La partie la plus marquante de l’intervention de Pouyanné concerne son avertissement à la classe politique. Plusieurs formations demandent une taxation accrue des profits exceptionnels des groupes énergétiques. Pouyanné a clairement déclaré que si une telle taxation était mise en place, le plafonnement des prix chez TotalEnergies cesserait définitivement.

Cet avertissement intervient alors que des discussions budgétaires sont en cours. Le projet de loi de finances pour 2027 pourrait prolonger la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instaurée en 2024. Le ministre de l’Économie Sébastien Lecornu a exprimé des réserves sur la reconduction de cette surtaxe, qui pourrait décourager les investisseurs internationaux. Pourtant, le débat sur les profits exceptionnels de TotalEnergies reste au centre des discussions politiques.