Casque obligatoire dès le 1er septembre : quels véhicules sont visés, quelles sanctions si mon casque n’est pas aux normes ?

Le port du casque deviendra obligatoire pour les trottinettes électriques et les autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) dans tout le département du Nord et tout le département du Pas-de-Calais. Les arrêtés du Nord et du Pas-de-Calais instaurant cette mesure ont été pris début juillet 2026, pour une entrée en vigueur fixée au 1er septembre 2026. L’objectif affiché est de réduire la gravité des accidents liés à ces engins.

Trottinettes personnelles, Lime et hoverboards concernés

La règle touche les trottinettes électriques personnelles ainsi que celles en libre-service, à l’image des trottinettes Lime que l’on croise à Lille, confirme La Voix du Nord. Elle s’étend à tous les EDPM au sens large : monoroues, gyropodes et hoverboards entrent dans le champ de l’obligation. Les vélos électriques, en revanche, ne sont pas concernés, tout comme les trottinettes non électriques.

Une amende de 35 euros pour un casque non attaché

Les arrêtés du Nord et du Pas-de-Calais exigent un casque « conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle » et attaché, sans préciser de norme particulière. La norme NF EN 1078 reste la référence habituelle pour les casques de cyclistes et d’utilisateurs d’EDPM, et certaines collectivités comme Chartres, qui ont adopté une obligation similaire, la mentionnent explicitement dans leurs textes.

Dans la pratique, il y a peu de chances que la police ou la gendarmerie verbalisent pour un casque non conforme, sauf s’il est manifestement inadapté, un casque de bébé sur une tête d’adulte par exemple. En revanche, un casque non attaché peut valoir une sanction. L’amende s’élève à 35 euros.

Les forces de l’ordre ont annoncé un renforcement des contrôles à la rentrée scolaire, portant à la fois sur le port du casque et sur la vitesse des trottinettes, plafonnée à 25 km/h. Un engin débridé expose son conducteur à une amende chiffrée en milliers d’euros, et la trottinette saisie part en fourrière, avec des frais à régler en plus de l’amende.

Une réglementation comparable, mais plus large, s’applique déjà depuis le 7 août 2026 à Paris et dans les départements de la petite couronne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Un arrêté du préfet de police impose le port d’un casque et d’un équipement rétro-réfléchissant à toute heure, de jour comme de nuit, pour les utilisateurs de trottinettes électriques, gyropodes, monoroues, hoverboards et cyclomobiles légers circulant sur la voie publique.

L’absence de casque y coûte 135 euros d’amende forfaitaire, contre 35 euros pour l’absence d’équipement rétro-réfléchissant. Cette double obligation existait déjà dans plusieurs départements, dont la Seine-et-Marne, les Alpes-Maritimes et l’Yonne. Le Vaucluse, lui, a choisi de n’imposer que le casque, sans exiger d’équipement réfléchissant.

Ces mesures locales précèdent une éventuelle décision à l’échelle du pays. Interrogé au Sénat en juin 2026, le Gouvernement a indiqué avoir demandé à la Délégation à la sécurité routière de mener une réflexion sur une obligation générale du port du casque, applicable en toutes circonstances sur l’ensemble du territoire.

Cette piste concerne les utilisateurs de trottinettes mais aussi les cyclistes. Elle n’a, pour l’heure, donné lieu à aucune inscription dans le code de la route.