Crédit immobilier : quels sont les taux d’août 2026 en France ?

En août 2026, les taux de crédit immobilier se montrent remarquablement stables selon les données de Pretto, avec une moyenne de 3,33% sur 15 ans, 3,44% sur 20 ans et 3,52% sur 25 ans. D’où proviennent ces chiffres et que signifient-ils pour votre projet immobilier ?

Principaux taux moyens d’août 2026

Les données de Pretto, basées sur plus de 1000 réponses bancaires mensuelles, indiquent une hiérarchie claire des taux. Pour 15 ans, le taux moyen est de 3,33%, le plus compétitif du marché. Sur 20 ans, il atteint 3,44%, et sur 25 ans, il culmine à 3,52%. Concrètement, pour un emprunt de 200 000 euros, la mensualité va de 1 402 euros sur 15 ans à 1 021 euros sur 25 ans, mais le coût total du crédit passe de 52 360 euros à 106 300 euros.

Malgré le contexte actuel, certains profils solides réussissent encore à négocier des taux inférieurs à 3,50% sur quinze ans, selon Capital. Pretto confirme cette stabilité apparente des taux en août, mais souligne la nécessité pour l’emprunteur de bien comprendre les mécanismes sous-jacents avant de s’engager.

Explication de l’augmentation des taux avec la durée du prêt

L’écart de 0,19 point entre un prêt de 15 et 25 ans reflète le risque bancaire : plus la durée est longue, plus le prêteur s’expose à des aléas économiques. Les banques répercutent ce risque dans leurs tarifs. Un prêt de 25 ans peut traverser deux cycles économiques complets, alors qu’un prêt de 15 ans reste dans un horizon plus prévisible.

Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) encadre ces pratiques en limitant le ratio d’endettement à 35% des revenus imposables, indépendamment de la durée choisie. Allonger la durée du prêt permet de réduire les mensualités mais augmente le coût global. Le choix entre 15 et 25 ans dépend donc de l’équilibre entre la capacité de remboursement immédiate et l’optimisation financière à long terme.

Variations entre juillet et août 2026

Entre juillet et août 2026, les taux n’ont pas évolué uniformément. Les prêts de 25 ans ont connu une hausse de +0,11 point, passant de 3,41% à 3,52%, tandis que les crédits sur 15 ans n’ont augmenté que de 0,02 point. Pour un emprunt de 250 000 euros sur 25 ans, cet écart représente environ 30 euros de mensualité supplémentaire et près de 9 000 euros de coût total additionnel.

Selon Ace Crédit, cette divergence traduit une tension sur les financements longs, influencée par les anticipations des décisions de la Banque centrale européenne. L’OAT française à 10 ans, référence pour les financements longs, a dépassé 4% en juillet avant de revenir à environ 3,9% mi-août.

Conseils pour contracter un emprunt

Les emprunteurs ne sont pas tous égaux face aux taux de crédit. Un cadre en CDI avec 15% d’apport personnel peut obtenir un taux de 3,30% sur 25 ans, alors qu’un indépendant avec 10% d’apport pourrait se voir proposer 3,60% pour la même durée. Les banques examinent la stabilité professionnelle, la régularité des revenus et le taux d’endettement.

Faire appel à un courtier peut s’avérer stratégique, car ces intermédiaires connaissent les préférences des banques. Par exemple, négocier 0,20 point de moins sur un crédit de 300 000 euros peut entraîner une économie de 12 000 euros sur 25 ans.

Les banques exigent généralement un apport de 10% à 20% pour couvrir les frais de notaire. Chaque point d’apport supplémentaire améliore les conditions de crédit. Par exemple, apporter 25% au lieu de 10% peut réduire le taux de 0,10 à 0,15 point, économisant ainsi 7 000 euros d’intérêts sur 20 ans.