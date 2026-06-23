Ce village de montagne n’a plus que 40 habitants : il offre un logement gratuit, un emploi et le transport scolaire à qui accepte d’y vivre

À Arenillas, petit village des montagnes de la province de Soria, en Castille-et-León (Espagne), une commune de « l’Espagne vide » tente de relancer sa vie locale face à une dépopulation rapide. L’objectif : enrayer le départ progressif des habitants, un phénomène courant dans beaucoup de villages ruraux espagnols.

Le projet cherche à raviver la vie du village, pas seulement à attirer des touristes. Les habitants s’y mobilisent avec la mairie, l’Association culturelle d’Arenillas et l’école du Colegio comarcal de Berlanga de Duero.

Logement gratuit et aide au déménagement

Arenillas met des logements gratuits à disposition. Selon BFMTV, une maison municipale entièrement équipée est libre, parmi les sept maisons réhabilitées du village. La commune prévoit aussi un accompagnement au déménagement pour les nouvelles familles.

Outre le logement, les familles bénéficient d’un emploi garanti, alors que le taux de chômage baisse en Espagne. Il s’agit d’un poste d’ouvrier maçon à temps plein, consacré à l’entretien des bâtiments municipaux : il assure un revenu aux arrivants et permet de conserver le bâti local d’Arenillas.

École, transport et vie de famille

Le projet vise d’abord les familles avec des enfants en âge scolaire. Un transport scolaire gratuit dessert l’école de Berlanga de Duero, à 20 km, pour recréer une activité éducative sur place. Le village compte ainsi accueillir de nouveau des enfants dans ses rues.

Le village offre aussi la possibilité de reprendre le bar ou le centre social. Ces lieux servent de points de rencontre, où l’on organise fêtes et activités culturelles. Les reprendre n’a rien d’obligatoire, mais la commune y tient pour entretenir la vie collective.

Internet et télétravail

Arenillas a amélioré sa connexion Internet. De quoi rendre possible le télétravail, pour celles et ceux qui veulent concilier vie rurale et emploi à distance.

Un engouement international

Les candidatures ont afflué : des centaines de personnes venues du monde entier ont postulé, bien au-delà de ce qu’attendaient les organisateurs. La sélection reste stricte et donne la priorité aux familles prêtes à s’installer durablement et à participer à la vie du village.

Rodrigo Gismera, président de l’Association culturelle d’Arenillas, résume : « Il y a des gens qui en ont assez de la ville et qui veulent du changement… ». La maire Sonia Tobaruela raconte d’ailleurs que des curieux se sont présentés au village sans prévenir pour tenter leur chance.