Du jamais-vu depuis 15 ans : l’Espagne passe sous les 10 % de chômage, un basculement historique

Le gouvernement espagnol, dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez, vient d’annoncer une mesure phare : la régularisation de 500 000 travailleurs sans‑papiers, confirme BFMTV. Cette initiative, présentée par le gouvernement socialiste, s’inscrit dans un objectif national visant à amplifier le dynamisme de l’emploi en Espagne. Alors que le pays enregistre pour la première fois depuis 2008 un taux de chômage inférieur à 10 %, la mesure vise à répondre à des besoins économiques pressants et à proposer des solutions concrètes à la question migratoire.

Comment va fonctionner la régularisation

Le plan se concentre sur les travailleurs sans‑papiers résidant en Espagne avant la fin de l’année 2025. Les bénéficiaires potentiels, soit 500 000 personnes, pourront déposer leurs demandes dès le mois d’avril, avec une période de soumission allant jusqu’au 30 juin.

La porte‑parole du gouvernement, Elma Saiz, a précisé que ces personnes pourront désormais « travailler dans n’importe quel secteur, partout dans le pays ». Pour pouvoir présenter une demande, il faudra toutefois être présent en Espagne depuis au moins cinq mois avant la date d’échéance fixée.

L’outil juridique retenu est le décret royal, ce qui permet au gouvernement de contourner le débat parlementaire (faute de majorité au Parlement). Cette procédure vise à mettre la mesure en place rapidement, avant sa publication au Journal officiel.

Un marché du travail qui bouge

Les dernières statistiques montrent une évolution nette du marché de l’emploi en Espagne. Le taux de chômage a atteint 9,93 % au quatrième trimestre 2025, un progrès marqué depuis un pic historique de 27 % en 2013.

Cette amélioration tient à une croissance économique robuste, avec de fortes créations d’emplois dans le secteur privé et un environnement de consommation et d’investissement favorable. L’année 2025 a vu la création de 605 400 nouveaux emplois, portant le nombre total de travailleurs à plus de 22 millions.

La régularisation pourrait renforcer cette dynamique. Selon l’Institut national des statistiques et le Ministère de l’Intérieur, les arrivées de migrants irréguliers ont nettement diminué, passant de 64 000 en 2024 à 37 000 en 2025, soit une baisse de -42,6 %. Cette transition peut permettre de transformer des clandestins en contributeurs actifs du redressement économique, notamment dans des secteurs dépendant de la main‑d’œuvre étrangère, comme le maraîchage.