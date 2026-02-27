Cette nuit-là, vous dormirez moins : la vraie date du passage à l’heure d’été

Le passage à l’heure d’été arrive à grands pas et concerne chaque année des millions de personnes en Europe. Cette fois, le basculement est prévu pour la fin du mois de mars 2026. Pour beaucoup, c’est la promesse de journées plus longues et d’un temps plus doux après un hiver rigoureux, mais il faut aussi s’adapter sur le plan du sommeil et des routines du quotidien.

Ce que ça change exactement

Cette année, le changement d’heure intervient « après un hiver pluvieux », et pour beaucoup, c’est une « bonne nouvelle » qui apporte des jours nettement plus longs. Avec le passage à l’heure d’été, on gagne « une heure de jour », le Soleil se couchant donc plus tard. Mais il y a un revers : ce réglage a un impact sur le sommeil des « gros dormeurs » ou ceux qui peinent à dormir « les huit heures recommandées par nuit. ». On retrouve le dilemme habituel : perdre une heure de sommeil contre gagner une heure de luminosité en soirée.

Qui décide et quel est le calendrier

Le cycle entre heure d’hiver et heure d’été est encadré par la Commission européenne, qui a fixé un calendrier valable « jusqu’à 2026 ». Tous les pays de l’Union européenne sont synchronisés pour effectuer ce changement en même temps, ce qui facilite les échanges et les communications au niveau continental. En 2026, le passage à l’heure d’été aura lieu dans la nuit du 28 au 29 mars, confirme actu.fr. À partir de 2 h du matin, il faudra avancer les horloges d’une heure pour qu’il soit 3 h, précise l’Observatoire de Paris.

Les précédents et comment régler ses appareils

En 2025, le passage à l’heure d’été s’était fait le « dimanche 30 mars ». Après chaque basculement, il faut aussi penser au retour à l’heure d’hiver : pour 2026, il est programmé au « dimanche 25 octobre », soit la date la plus précoce autorisée par le calendrier fixé par la commission. Les dates du changement d’heure hivernal ont un léger glissement d’une année sur l’autre : en 2025 c’était « le 26 octobre », en 2024 « le 27 octobre » et en 2023 « le 29 octobre ».

Le réglage des montres et des appareils est important pour éviter les cafouillages. Les pendules, le four, la montre de poignet ou le réveil doivent être ajustés manuellement. Les smartphones, tablettes et ordinateurs, eux, peuvent souvent se mettre à jour tout seuls si les paramètres sont corrects : sur Android, vérifiez Paramètres -> Système -> Date et heure -> Automatique, et sur iPhone allez dans Général -> Date et heure -> Réglage automatique. Cette option évite les erreurs d’horaires lors de la transition.