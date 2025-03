Changement d’heure 2025 : voici la date du passage à l’heure d’été

Chaque année, en France, le changement d’heure fait parler de lui et donne lieu à de nombreuses discussions. Bien que mis en place pour des raisons économiques, cet ajustement influence notre quotidien. En 2025, comme les années précédentes, les Français devront modifier leurs pendules deux fois l’année, un rituel qui marque le rythme de la vie et alimente encore bien des débats.

Dates à retenir

Le passage à l’heure d’été est prévu pour le dimanche 30 mars 2025. À 2 heures du matin, on passera directement à 3 heures. Puis, dans l’année, le dimanche 26 octobre 2025, le retour à l’heure d’hiver se fera à 3 heures du matin, quand on reculera d’une heure pour revenir à 2 heures. Ce jeu d’avance et de recul s’enchainera en 2026 avec des modifications fixées pour le 29 mars et le 25 octobre.

Beaucoup trouvent que passer à l’heure d’été est plus compliqué pour le corps que de revenir à l’heure d’hiver. En effet, l’heure d’hiver colle plus à notre horloge interne, ce qui permet de mieux dormir et de vraiment se reposer. La transition vers l’heure d’été peut donc dérégler temporairement nos habitudes de sommeil, demandant à chacun un petit temps d’adaptation.

Le passage à l’heure d’été offre surtout des soirées allongées, grâce à plus de soleil en fin de journée. Cela permet aux Français de profiter davantage de l’extérieur après le boulot ou l’école. La lumière naturelle qui s’étend plus tard aide aussi à garder la forme et à éviter la déprime de fin d’année (on peut parler d’un vrai coup de boost pour le moral). Côté économie, on utilise moins l’éclairage artificiel le soir, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie.

Une tradition aux racines historiques

Instauré par décret en 1975 à la suite du choc pétrolier, le changement d’heure devait à l’origine permettre de réaliser des économies d’énergie non négligeables. On a choisi le dernier dimanche de mars pour coïncider avec l’équinoxe de printemps, et le retour à l' »heure normale » se fait fin octobre. Ce mécanisme avait déjà été utilisé en France en 1916, puis abandonné en 1945, avant d’être remis en place environ trois décennies plus tard.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a été un acteur important dans cette démarche. En 2010, elle estimait que le changement d’heure avait permis d’économiser 440 GWh (ce qui correspond à la consommation annuelle de 800 000 foyers).

Discussions et avenir possibles

Depuis 1998, le changement d’heure est coordonné au niveau européen et est pratiqué non seulement par les pays membres mais aussi par 70 pays dans le monde. Malgré cela, il est critiqué par certains pour ses gains énergétiques limités face aux technologies actuelles et pour ses possibles désagréments sur la santé et la sécurité routière. En 2019, le Parlement européen a voté un projet pour mettre fin à l’ajustement saisonnier, même si sa mise en œuvre ne se fera pas avant encore quelques années.

En attendant une décision définitive, chaque pays membre devra opter pour garder soit l’heure d’hiver, soit l’heure d’été en permanence. Une consultation menée par l’Assemblée nationale montre qu’environ 59% des personnes interrogées préfèrent un horaire d’été continu, même si certains spécialistes mettent en garde contre les répercussions sur nos cycles naturels de sommeil.

Chaque mois de mars, on avance nos montres, et en octobre, on les recule. Il reste important de bien réfléchir aux conséquences de maintenir ou non cette adaptation biannuelle dans notre vie quotidienne.