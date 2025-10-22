Changement d’heure : l’Espagne en a marre et demande à Bruxelles d’arrêter

Née d’un impératif d’économie énergétique, la pratique du changement d’heure devait initialement réduire la consommation d’électricité en profitant mieux de la lumière naturelle. Mais près d’un demi-siècle plus tard, l’Espagne juge cette mesure dépassée. En ce mois d’octobre 2025, alors que l’Europe s’apprête à reculer ses horloges, Madrid appelle à mettre fin à ce système jugé « inefficace et nocif ».

Changement d’heure : une mesure née des crises énergétiques

Le changement d’heure s’est généralisé à travers l’Europe à la suite du premier choc pétrolier de 1973. L’idée : décaler les horaires pour prolonger l’ensoleillement en soirée et limiter la consommation d’électricité. L’Espagne, comme la France et l’Allemagne, a instauré cette mesure de façon coordonnée au début des années 1980. Depuis 1980, l’Union européenne a harmonisé le calendrier à travers la directive 2000/84/CE : passage à l’heure d’été le dernier dimanche de mars, retour à l’heure d’hiver le dernier dimanche d’octobre.

Mais ce modèle, conçu pour des économies fondées sur l’industrie et des usages énergétiques très différents, ne convainc plus. Selon El Pais, les économies d’énergie liées au changement d’heure atteignent à peine 6 € par foyer et par an, soit une fraction négligeable de la consommation globale. Avec la généralisation des ampoules LED et des bâtiments performants, l’impact énergétique est devenu marginal. « Changer la montre deux fois par an n’a plus de sens », a tranché le Premier ministre Pedro Sánchez, cité par Catalan News. « Cela n’aide presque plus à économiser de l’énergie et a un impact négatif sur la santé et la vie des gens. »

L’Europe face à une réforme bloquée depuis 2019

La discussion sur la fin du changement d’heure n’est pas nouvelle à Bruxelles. En 2018, une vaste consultation publique lancée par la Commission européenne avait rassemblé 4,6 millions de participants, dont 84 % favorables à sa suppression. Le Parlement européen avait entériné cette position en mars 2019, fixant une possible fin du dispositif dès 2021. Mais faute d’accord entre les États membres sur le fuseau horaire à adopter, la réforme est restée bloquée au Conseil.

Madrid veut aujourd’hui rouvrir le dossier. Le 20 octobre 2025, au Conseil de l’Énergie et des Transports de Luxembourg, l’Espagne a officiellement présenté une proposition pour abolir le changement d’heure dès 2026. Europa Press rapporte que la Finlande et la Pologne ont soutenu l’initiative, tandis que le commissaire européen à l’Énergie, Dan Jørgensen, a salué « le chemin le plus logique » pour l’Union.

L’Espagne propose une suppression coordonnée, afin d’éviter des décalages horaires internes qui compliqueraient les échanges économiques ou les transports. Chaque pays pourrait ensuite décider de conserver de manière permanente l’heure d’été ou l’heure d’hiver.