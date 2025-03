Au Chinese Business Club, casse-tête chinois pour recevoir Bardella

Le Chinese Business Club, réseau d’affaires incontournable fondé en 2012 par Harold Parisot, s’apprête à relever un nouveau défi majeur. Le 13 décembre prochain, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, sera l’invité d’honneur de l’un de ses prestigieux déjeuners parisiens. Un événement qui, en plus de son importance politique, met à rude épreuve la capacité d’organisation et de sélection du club.

Un engouement sans précédent pour le déjeuner Bardella

Depuis l’annonce de la venue de Jordan Bardella, le Chinese Business Club fait face à un afflux inédit de candidatures. Entre la sortie du livre du président du RN et le contexte politique brûlant – marqué par une possible censure du budget et une éventuelle chute du gouvernement Barnier – les projecteurs sont braqués sur cet événement. Ces circonstances semblent avoir renforcé l’intérêt des élites économiques pour ce rendez-vous stratégique. Pourtant, accéder à cet événement reste un défi. Harold Parisot, fidèle à ses principes, maintient une rigoureuse sélection par recommandation. Ce filtre, qui fait la réputation du club, exclut de facto les candidatures spontanées sans appui solide.

Autre contrainte : la gestion de la capacité de la salle. Fidèle à son habitude, le club garde l’adresse du lieu secrète jusqu’à la dernière minute pour des raisons de confidentialité. Toutefois, le nombre de demandes dépasse largement les prévisions, et seules quelques places restent disponibles, réservées en priorité aux membres réguliers qui n’ont pas encore confirmé leur présence. Une relocalisation vers un espace plus grand est évoquée, mais cette solution serait lourde à mettre en œuvre à si brève échéance.

Un réseau en pleine mutation sous le feu des projecteurs

Au-delà de la logistique, ce déjeuner marque un moment clé pour Jordan Bardella, qui pourrait profiter de cette tribune pour annoncer de nouvelles mesures économiques pour le RN. Ces annonces, ciblées pour séduire les entreprises et les cadres, pourraient inclure des propositions sur la fiscalité, la relance industrielle ou encore des mesures pour les PME.

Le choix du Chinese Business Club comme plateforme pour ces annonces n’est pas anodin : il s’agit d’un cadre prestigieux, où les messages du RN atteindront des figures influentes capables de relayer ses idées. Devant un parterre de chefs d’entreprise et de cadres dirigeants, il entend consolider sa position en tant qu’acteur incontournable de la vie politique et économique française. Les élections législatives ayant ouvert la voie à un rapprochement entre les élites économiques et le Rassemblement National, cet événement s’inscrit dans une stratégie de normalisation et de séduction.

Devenu à 90 % franco-français après la pandémie, le Chinese Business Club a su s’adapter pour rester en tête des réseaux d’affaires en France. Toutefois, cette évolution pose des questions identitaires : le nom, qui évoque encore un rayonnement international, reste un héritage de ses débuts orientés vers les relations franco-chinoises. Pour Harold Parisot, changer de nom est tout simplement impensable tant la notoriété du club repose sur cette marque bien établie.

Une tribune stratégique pour le RN et Bardella

Depuis qu’il a pris la tête du Rassemblement National, Jordan Bardella s’efforce de transformer l’image de son parti, autrefois perçu comme marginalisé politiquement et idéologiquement. Sous sa direction, le RN se positionne comme une force politique sérieuse et prête à gouverner, notamment grâce à une stratégie d’ouverture vers les milieux économiques. Cette transition s’appuie sur un discours maîtrisé, mettant en avant des solutions concrètes aux défis économiques et sociaux, tout en conservant les thématiques historiques du parti comme la souveraineté et la sécurité.

Le déjeuner au Chinese Business Club s’inscrit dans cette dynamique : en s’adressant directement à un public influent de décideurs économiques, Bardella renforce son positionnement comme interlocuteur crédible et incontournable sur les sujets économiques. Ses propositions, souvent perçues comme audacieuses mais réalistes, séduisent une partie croissante du patronat, marquant une rupture avec l’isolement historique du RN.