Ciclade : le guichet public pour récupérer l’argent oublié

Un vieux compte bancaire jamais fermé, une épargne salariale laissée derrière soi après un changement d’employeur, un contrat d’assurance vie dont personne n’a réclamé le capital : c’est précisément pour ce type de situations que Ciclade existe. Ce service public, créé en application de la loi Eckert du 13 juin 2014, permet de rechercher gratuitement des sommes transférées à la Caisse des Dépôts après plusieurs années d’inactivité. Il est ouvert aux titulaires, aux bénéficiaires, aux ayants droit et aux notaires.

Quand mobiliser le service Ciclade de la Caisse des Dépôts ?

Concrètement, Ciclade intervient quand l’argent n’est plus conservé par la banque ou l’assureur, mais déjà centralisé à la Caisse des Dépôts. Pour un compte bancaire d’une personne vivante, le transfert a lieu après 10 ans sans manifestation du titulaire. Pour le compte d’une personne décédée, il intervient après 3 ans sans manifestation des ayants droit. Une fois ce transfert effectué, la recherche se fait sur Ciclade en renseignant ses données personnelles ; s’il existe une correspondance, il faut ouvrir un espace personnel, transmettre les justificatifs demandés, puis attendre l’instruction du dossier avant le virement.

Le service couvre un champ plus large qu’un simple compte courant oublié. Ciclade permet aussi de retrouver des sommes issues de comptes d’épargne salariale et de contrats d’assurance vie inactifs. La Caisse des Dépôts insiste par ailleurs sur un point essentiel pour les particuliers : Ciclade est le seul service officiel pour effectuer cette recherche. Et il ne faut pas attendre d’être contacté. La Caisse des Dépôts ne recherche pas elle-même les bénéficiaires : l’initiative appartient donc aux particuliers ou à leurs héritiers.

Des sommes conséquentes rendues aux Français en 2025

Le bilan 2025 montre à quel point l’outil est devenu utile. La Caisse des Dépôts a restitué 164,4 millions d’euros en 2025, soit une hausse de 8 % sur un an. Environ 200 000 demandes ont été déposées et 174 000 paiements ont été effectués. Le montant moyen restitué atteint 943 euros par dossier. Le site a, par ailleurs, attiré 10,6 millions de visiteurs l’an dernier, signe que la recherche d’argent oublié est devenue un vrai sujet.

Depuis le lancement de Ciclade en janvier 2017, près de 1,2 milliard d’euros ont ainsi été rendus à leurs propriétaires légitimes ou à leurs ayants droit. Mais le bilan comporte aussi un versant moins favorable : 640,7 millions d’euros ont déjà été reversés à l’État au titre de la déchéance trentenaire, dont 89 millions d’euros pour la seule année 2025. La règle est stricte : lorsqu’un compte ou un contrat atteint un total de 30 ans d’inactivité, les sommes sont définitivement transférées à l’État ou, dans certains cas, aux collectivités d’outre-mer. Elles ne peuvent alors plus être restituées.

Des dizaines de millions d’euros transférés chaque année

Ciclade permet bien de récupérer de l’argent oublié, mais pas indéfiniment. C’est tout l’enjeu du service. D’un côté, 758 395 comptes et contrats ont encore été transférés à la Caisse des Dépôts en 2025 pour un total de 671,09 millions d’euros, preuve que le stock d’avoirs concernés reste important. De l’autre, une partie des sommes finit chaque année par sortir définitivement du circuit de restitution. Pour les ménages, le bon réflexe est donc simple : faire une recherche avant qu’il ne soit trop tard.

La procédure de récupération des fonds n’est toutefois pas instantanée, mais elle reste relativement rapide pour les cas simples. TF1 Info rapporte qu’après validation d’un dossier, il faut compter en moyenne 48 heures pour récupérer l’argent d’un compte courant, et jusqu’à deux mois pour les situations plus complexes.