Impôts 2026 : un expert révèle les 7 cases que les français oublient systématiquement pour obtenir une demi-part supplémentaire

Alors que la campagne 2026 pour la déclaration des revenus démarre, de nombreux contribuables s’apprêtent à remplir l’obligation annuelle auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Depuis le 9 avril, cette formalité a d’abord paru complexe en raison du grand nombre de cases à remplir pouvant modifier le montant de l’imposition. Parmi ces cases, certaines peuvent permettre d’obtenir une demi‑part supplémentaire, via le mécanisme du quotient familial.

Quelles cases regarder ?

Chaque année, la demi‑part supplémentaire peut être demandée via sept cases bien précises : T, L, P, F, G, W, et S. Chacune correspond à une situation fiscale particulière.

La case T vise les parents isolés vivant seuls avec des enfants à charge, explique MoneyVox. Ce dispositif est plafonné à 4 262 € pour le premier enfant. Il faut cocher cette case uniquement si la case L ne s’applique pas : T et L sont incompatibles.

La case L concerne les parents isolés ayant élevé un enfant seuls pendant au moins 5 ans. Pour bénéficier de la case L, il faut joindre à la déclaration une attestation sur l’honneur prouvant cette situation passée.

Les cases P et F s’adressent aux personnes en situation d’invalidité ou aux couples dont l’un des conjoints est invalide. L’attribution repose sur la possession d’une carte d’invalidité ou sur des pensions reconnues comme légitimes par le Trésor public. Ces deux cases peuvent se cumuler, offrant jusqu’à 1 807 € d’économie fiscale au titre de 2025, avec une réduction complémentaire de 1 801 € si le plafond est atteint. Elles peuvent aussi se cumuler avec les options T ou L pour les contribuables remplissant simultanément les conditions de parent isolé et d’invalidité.

Pour les anciens combattants et les veuves de guerre

Les cases W, S, et G concernent les anciens combattants et leurs veufs ou veuves.

La case W s’adresse aux personnes seules de plus de 74 ans titulaires de la carte de combattant ou en étant le survivant. La case S vise les couples où l’un des époux est titulaire de la carte de combattant. La case G profite aux titulaires d’une pension de veuvage de guerre. Ces options sont plafonnées à 1 807 € et ouvrent la même réduction supplémentaire que celles liées à l’invalidité.