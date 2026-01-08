Dassault Aviation renforce son poids économique avec plus de 7 milliards d’euros de chiffres d’affaires

Le 7 janvier 2026, Dassault Aviation a officialisé une révision à la hausse de son chiffre d’affaires 2025, désormais attendu au-delà de 7 milliards d’euros. Cette annonce s’inscrit dans un contexte industriel marqué par l’augmentation des volumes livrés, la sécurisation des commandes et un environnement économique favorable au secteur de la défense.

Un chiffre d’affaires 2025 reflet d’une accélération industrielle

La progression du chiffre d’affaires de Dassault Aviation trouve son origine dans la transformation de son appareil industriel. En 2025, le constructeur a livré 26 Rafale, contre 21 l’année précédente, selon les données publiées par Dassault Aviation, dans un communiqué officiel. Ainsi, cette hausse des volumes traduit un effort soutenu sur les lignes d’assemblage, dans un contexte où les chaînes d’approvisionnement demeurent sous tension.

Par ailleurs, cette accélération dépasse les objectifs initiaux fixés par le groupe. Initialement, Dassault Aviation anticipait 25 livraisons de Rafale en 2025. Or, selon le communiqué, la performance industrielle a permis de livrer un appareil supplémentaire. Dès lors, le chiffre d’affaires bénéficie directement de cette hausse, chaque avion de combat représentant une valeur économique significative, tant en termes de facturation que de charge de travail pour l’écosystème industriel.

Dassault Aviation sécurise son horizon économique

Au-delà des livraisons, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation repose sur la profondeur de son carnet de commandes. Au 31 décembre 2025, celui-ci atteignait 220 Rafale, dont 175 destinés à l’exportation. Ainsi, cette visibilité commerciale garantit une activité soutenue sur plusieurs années, ce qui constitue un atout majeur dans un secteur cyclique.

En parallèle, Dassault Aviation a enregistré 26 nouvelles commandes de Rafale sur l’exercice 2025. Cette stabilité commerciale, dans un environnement concurrentiel, renforce la crédibilité économique du groupe. Selon Dassault Aviation, cette combinaison entre commandes fermes et livraisons effectives permet d’absorber les investissements industriels engagés, tout en soutenant durablement le chiffre d’affaires.

Le rôle stabilisateur des Falcon

Si l’activité militaire domine, l’aviation d’affaires contribue également au chiffre d’affaires de Dassault Aviation. En 2025, le constructeur a livré 37 Falcon, contre 31 en 2024, selon les données officielles du groupe. Ainsi, cette progression renforce la diversification des revenus, dans un contexte économique mondial pourtant incertain pour l’aviation civile.

De plus, le carnet de commandes Falcon atteignait 73 appareils à la fin de l’année 2025. Dès lors, cette activité civile joue un rôle d’amortisseur économique, en limitant la dépendance exclusive aux programmes militaires. Selon Dassault Aviation, cet équilibre entre défense et aviation d’affaires constitue un pilier de la stabilité du chiffre d’affaires, en lissant les cycles économiques.

Un chiffre d’affaires 2025 en nette progression pour Dassault Aviation

La comparaison avec l’exercice précédent met en lumière l’ampleur de la croissance. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’élevait à 6,2 milliards d’euros. En dépassant les 7 milliards d’euros en 2025, le groupe enregistre une hausse de plus de 800 millions d’euros sur un an.

Ainsi, cette progression reflète une combinaison de facteurs industriels et économiques. Selon Dassault Aviation, elle résulte à la fois de l’augmentation des volumes livrés, de la valorisation des contrats export et de la montée en cadence progressive des sites de production. Dès lors, le chiffre d’affaires 2025 apparaît comme le produit d’une stratégie industrielle structurée et de long terme.

Impact sur la filière industrielle française

Enfin, la hausse du chiffre d’affaires de Dassault Aviation dépasse le cadre de l’entreprise elle-même. En effet, la montée en cadence des Rafale et des Falcon irrigue l’ensemble de la filière aéronautique française. Des centaines de sous-traitants et d’équipementiers bénéficient directement de cette dynamique industrielle.

Dans ce contexte, le dépassement des 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025 illustre la capacité de Dassault Aviation à conjuguer performance économique et souveraineté industrielle. Sans conclusion formelle, les chiffres publiés confirment néanmoins le rôle central du groupe dans l’économie industrielle française et dans la structuration de la base industrielle et technologique de défense.