Déficit français : pourquoi 106,8 milliards d’euros au premier semestre 2026, c’est grave

L’État français a dépensé 89,1 milliards d’euros de plus qu’il n’a encaissé entre janvier et juin 2026. Le déficit budgétaire atteint ainsi 106,8 milliards d’euros, selon les chiffres publiés hier par le ministère de l’Action et des Comptes publics. Un montant vertigineux, en hausse de 6,4% par rapport à la même période de 2025. Mais que signifie concrètement ce chiffre ?

Qu’est-ce qu’un déficit budgétaire ? Les bases

Le déficit budgétaire mesure l’écart entre ce que l’État encaisse (impôts, taxes, revenus du patrimoine) et ce qu’il dépense (salaires des fonctionnaires, investissements, prestations sociales). Quand les dépenses dépassent les recettes, le solde devient négatif. L’État emprunte alors sur les marchés financiers pour combler le trou. Chaque année, ces emprunts s’accumulent et forment la dette publique, sur laquelle l’État verse des intérêts à ses créanciers.

Entre janvier et juin 2026, l’État a perçu 187,7 milliards d’euros de recettes et engagé 276,8 milliards d’euros de dépenses. La différence donne 89,1 milliards d’euros de déficit brut. Après ajustements comptables, le déficit budgétaire officiel s’établit à 106,8 milliards d’euros. Pour comprendre l’ampleur, imaginez un ménage gagnant 1 877 euros par mois mais dépensant 2 768 euros. Il devrait emprunter 891 euros chaque mois pour boucler son budget.

Pourquoi le déficit s’aggrave-t-il ?

La racine du problème tient dans un déséquilibre arithmétique brutal. Les dépenses publiques ont progressé de 5,6% au premier semestre 2026 par rapport à 2025. Dans le même temps, les recettes n’ont augmenté que de 2,8%. Cette divergence crée mécaniquement un déficit croissant. La croissance économique molle (0,2% au deuxième trimestre selon l’INSEE) pèse sur les rentrées fiscales. Les entreprises investissent peu, les ménages consomment avec prudence, et l’impôt sur les sociétés comme la TVA progressent faiblement.

Un poste budgétaire explose littéralement : les intérêts versés aux créanciers de l’État. La charge de la dette a bondi de 18,3% en un an, passant de 29,2 milliards d’euros au premier semestre 2025 à 34,5 milliards d’euros en 2026. Pourquoi une telle envolée ? Les taux d’intérêt restent élevés depuis la période inflationniste. Chaque nouvelle émission obligataire coûte plus cher. Et comme l’État continue d’emprunter massivement pour financer ses déficits antérieurs, l’effet boule de neige s’enclenche. Plus on emprunte, plus on paie d’intérêts, plus le déficit se creuse, plus il faut emprunter.

Les vrais coupables : où va l’argent de l’État ?

Les 34,5 milliards d’euros d’intérêts versés au premier semestre représentent déjà 12,5% des dépenses totales de l’État. C’est davantage que le budget annuel de la justice ou de l’écologie. Cet argent part directement dans les poches des détenteurs d’obligations françaises (banques, assureurs, fonds de pension, États étrangers). Il ne finance aucun service public, aucune infrastructure, aucune prestation. Il rémunère simplement le passif accumulé. La hausse de 18,3% montre que ce poste devient incontrôlable. Bercy reconnaît désormais la difficulté à atteindre l’objectif de 5% de déficit public fixé pour 2026.

D’autres dépenses pèsent sur les comptes. La nouvelle loi de programmation militaire, adoptée le 1er juillet, prévoit 36 milliards d’euros supplémentaires sur la période 2026-2030. La contribution française au budget européen a grimpé de 23% au premier semestre. Les dépenses de santé continuent leur progression structurelle, même si le déficit des hôpitaux publics montre un léger recul grâce aux efforts de gestion. L’éducation, les retraites, les prestations sociales représentent des masses budgétaires incompressibles à court terme. Le ministre de l’Économie Roland Lescure l’admet : « Arroser de manière indéfinie des gens qui souffrent et des gens qui, il faut le reconnaître, souffrent moins, ça ne serait pas raisonnable aujourd’hui. »