Xbox : le prix de la console va augmenter de 43%

Depuis le 1er août 2026, la Xbox Series S coûte 499,99 euros en Europe, soit 43% de plus qu’au lancement. Microsoft justifie cette hausse par une explosion des coûts de mémoire et de stockage, multipliés par 2,5. Pour la première fois, les consoles ne se vendent plus à perte, bouleversant un modèle économique vieux de quarante ans.

Depuis le 1er août 2026, acheter une Xbox Series S en Europe coûte 499,99 euros. Soit 150 euros de plus qu’au lancement en novembre 2020. La hausse atteint 43%, un record pour une console encore en production. Microsoft justifie la décision par une explosion des coûts de stockage et de mémoire, multipliés par 2,5 selon l’entreprise. La Xbox Series X avec lecteur atteint désormais 799,99 euros, soit 300 euros de plus qu’à son lancement. Pour la première fois depuis des décennies, les consoles ne se vendent plus à perte.

Les consoles ne se vendent plus à perte : un tournant historique

Le modèle traditionnel : vendre à perte pour conquérir le marché

Pendant près de quarante ans, l’industrie du jeu vidéo a fonctionné sur un principe simple. Les fabricants vendaient leurs consoles en dessous du prix de revient, parfois avec des pertes de 100 à 200 dollars par unité. L’objectif ? Installer une base installée massive, puis générer des profits via les licences logicielles, les abonnements et les jeux. Sony, Nintendo et Microsoft ont tous appliqué ce modèle. La PlayStation 3, par exemple, se vendait 599 dollars au lancement en 2006, alors que sa fabrication coûtait plus de 800 dollars. Microsoft a confirmé dans son communiqué que « contrairement aux téléphones, ordinateurs ou autres appareils électroniques grand public, les consoles ne sont généralement pas vendues avec profit, mais pour moins qu’elles ne coûtent à fabriquer ».

2026 : la fin de la stratégie du volume

Aujourd’hui, la donne change radicalement. La crise des composants électroniques, alimentée par la demande en intelligence artificielle, rend impossible la vente à perte. Les prix de la mémoire GDDR6 et du stockage NAND ont explosé. Microsoft anticipe même un nouveau doublement des coûts d’ici l’automne 2027. Face à ces pressions, les constructeurs choisissent de préserver leurs marges plutôt que d’investir dans le volume. Les revenus Xbox ont chuté de 1,7 milliard de dollars en 2026, avec une baisse de 29% des ventes de matériel. Le modèle économique bascule : les consoles deviennent rentables par unité, mais leur diffusion ralentit.

La bataille des prix : Xbox, PlayStation et Nintendo face à face

Xbox Series X à 799,99€ vs PS5 Pro : quand l’écart tarifaire s’inverse

La Xbox Series X avec lecteur coûte désormais 799,99 euros en Europe. La PS5 Pro, plus puissante techniquement, se vend autour de 800 euros également. L’écart tarifaire entre les deux machines disparaît, alors que Microsoft misait sur un positionnement plus accessible. Au Royaume-Uni, la Series X grimpe de 499,99 livres à 669,99 livres, soit une hausse de 170 livres. Aux États-Unis, elle passe de 649,99 dollars à 799,99 dollars. La Xbox Series S, pensée comme console d’entrée de gamme, atteint 499,99 euros : le prix exact de la Series X au lancement en 2020. Ironie du calendrier, elle coûte désormais plus cher que la future Nintendo Switch 2, attendue à 469,99 euros après une hausse de 30 euros prévue le 1er septembre.

Nintendo Switch 2 : +30€ aussi, mais une stratégie différente

Nintendo augmente aussi ses tarifs, mais avec parcimonie. La Switch 2 passera de 439,99 euros à 469,99 euros, soit une hausse de 7% seulement. Le constructeur japonais bénéficie d’une architecture moins gourmande en mémoire GDDR6 et d’une production maîtrisée. Surtout, Nintendo vend ses consoles avec marge dès le premier jour, contrairement à ses concurrents. La Switch originale, lancée en 2017 à 329,99 euros, générait déjà un bénéfice par unité vendue. Le modèle économique de Nintendo repose sur des marges immédiates et un catalogue de jeux exclusifs à forte valeur ajoutée. La hausse de 30 euros reflète l’inflation des composants, mais ne remet pas en cause la rentabilité intrinsèque de la console.

Sony avait les stocks : pourquoi PlayStation s’en sort mieux

Sony a augmenté ses prix au printemps 2026, mais avec une amplitude moindre. Le constructeur avait anticipé la crise dès 2025 en constituant des stocks stratégiques de mémoire GDDR6 et de composants critiques. Résultat : la PS5 standard reste vendue autour de 549,99 euros, contre 799,99 euros pour la Xbox Series X. Sony bénéficie aussi d’une base installée plus large, avec plus de 60 millions de PS5 vendues contre environ 30 millions de Xbox Series. Les économies d’échelle permettent d’amortir une partie de la hausse des coûts. Asha Sharma, CEO d’Xbox, a déclaré : « Nous devons combler cet écart en investissant dans ce que valorisent les joueurs. Cela prendra du temps, mais nous prévoyons un retour à la croissance d’ici fin 2027. »

La crise des composants : comprendre la pénurie de mémoire GDDR6

Pourquoi l’IA dévore les ressources en silicium

La mémoire GDDR6, utilisée dans les consoles et les cartes graphiques, subit une demande sans précédent. Les centres de données d’intelligence artificielle, en pleine expansion, monopolisent la production mondiale. Les fabricants de puces comme Samsung, Micron ou SK Hynix privilégient les commandes des géants du cloud (Google, Microsoft Azure, Amazon AWS), où les marges atteignent 40 à 50%, contre 10 à 15% pour les consoles. La production de GDDR6 ne peut pas augmenter rapidement : construire une nouvelle usine de semi-conducteurs coûte entre 10 et 20 milliards de dollars et nécessite trois à cinq ans. Résultat : les prix flambent. La mémoire représente environ 20% du coût de fabrication d’une console. Quand elle double, l’impact sur le prix final devient insoutenable.

Les prévisions de Microsoft : doublement des coûts d’ici automne 2027

Microsoft ne cache pas son inquiétude. Dans son communiqué officiel, l’entreprise prévient : « Les prix du stockage et de la mémoire pour consoles ont augmenté de plus de 2,5 fois et nous attendons un nouveau doublement d’ici l’automne 2027. » Si la tendance se confirme, une Xbox Series X pourrait coûter plus de 1 000 euros en 2028. L’ensemble de l’industrie électronique grand public subit les mêmes pressions, mais les consoles sont particulièrement vulnérables. Contrairement aux smartphones, dont les prix peuvent absorber des hausses grâce à des marges initiales élevées, les consoles partent d’un équilibre fragile. Microsoft a d’ailleurs discontinué la Xbox Series X 2 To, trop coûteuse à produire.

Vers une transition : Game Pass plutôt que la console

Microsoft mise sur les services : la vraie stratégie derrière les prix

Derrière la hausse des prix se dessine une stratégie plus large. Microsoft oriente progressivement son écosystème vers le Game Pass, son service d’abonnement à 12,99 euros par mois. Avec 34 millions d’abonnés fin 2025, le Game Pass génère environ 5 milliards de dollars de revenus annuels récurrents. À terme, Microsoft pourrait accepter de vendre moins de consoles physiques, au profit d’un accès via cloud gaming sur smartphones, tablettes et smart TV. La restructuration de juin 2026, avec 3 200 licenciements et la fermeture de cinq studios, reflète un recentrage sur les services plutôt que sur le matériel. Les consoles deviennent un canal parmi d’autres, et non plus le cœur du modèle économique. La hausse des prix accélère paradoxalement la transition vers un avenir sans console.

En définitive, l’augmentation de 43% du prix de la Xbox Series S marque la fin d’une époque. Les constructeurs abandonnent la vente à perte, sous la pression d’une crise des composants structurelle. Microsoft, Sony et Nintendo repensent leurs modèles économiques. La question n’est plus de savoir combien coûtera la prochaine génération de consoles, mais si elle existera encore sous forme matérielle. Le cloud gaming et les services par abonnement pourraient bien devenir la norme d’ici 2030.