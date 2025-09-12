Disney+ casse ses prix : une promotion limitée sur ses abonnements de streaming



Le 11 septembre 2025, Disney+ a publié un communiqué de presse officialisant une baisse temporaire des prix de ses abonnements. Dans un marché du streaming marqué par la hausse des prix, l’initiative suscite l’intérêt des consommateurs à la recherche de loisirs abordables.

Disney+ : trois mois de streaming à prix réduit

Selon le communiqué diffusé par Disney+ le 11 septembre, tous les nouveaux abonnés ainsi que certains anciens clients peuvent profiter de trois mois à tarif préférentiel. Le plan Standard avec publicité est proposé à 2,99 € par mois au lieu de 5,99 €, soit une réduction de 50 %. L’abonnement Standard sans publicité est ramené à 5,99 €, contre 9,99 € habituellement. Enfin, le forfait Premium tombe à 9,99 €, alors qu’il coûte normalement 13,99 €.

Disney+ précise que ces prix promotionnels ne s’appliquent que pour trois mois, avant un retour automatique au tarif standard. « L’offre est accessible jusqu’au 27 septembre 2025 et sera ensuite facturée au prix habituel, sauf résiliation avant la fin de la période », indique la plateforme dans son communiqué.

Conditions et modalités pratiques pour les consommateurs

Cette promotion s’adresse aux nouveaux abonnés ainsi qu’aux anciens abonnés éligibles ayant résilié leur contrat. Elle est réservée aux personnes de plus de 18 ans et limitée aux territoires où Disney+ est déjà disponible, dont la France. La souscription se fait en ligne, directement via le site officiel ou l’application.

Pour les consommateurs, l’intérêt est clair : accéder à l’ensemble du catalogue Disney+ pour un coût réduit pendant trois mois. En revanche, il faut rester vigilant : à la fin de la période promotionnelle, les prix habituels s’appliqueront automatiquement. Les abonnés devront donc anticiper une éventuelle résiliation pour éviter une hausse brutale de leur facture.

Au-delà de l’avantage immédiat pour les foyers, cette annonce illustre la stratégie de Disney+ face à la concurrence. Numerama rappelle que « le forfait avec publicité devient l’un des moins chers du marché », un argument de poids au moment où Netflix et Amazon Prime Video ont renforcé leurs propres offres. Comme le résume Disney+ dans son annonce : « Cette offre est une opportunité limitée pour découvrir ou redécouvrir notre catalogue à un prix avantageux. »