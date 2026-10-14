Économie française : l’OFCE prévoit 0,5% de croissance en 2027

L’économie française pourrait connaître une croissance moitié moindre que celle prévue par le gouvernement. L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) anticipe une croissance de 0,4% en 2026 et de 0,5% en 2027, contre 1% espéré par l’exécutif. Ces projections mettent en lumière un décrochage structurel dont les répercussions se feront sentir : 200 000 emplois pourraient être détruits, le chômage pourrait atteindre 8,8%, et le déficit public resterait élevé malgré 43 milliards d’économies annoncées.

Pourquoi les prévisions de l’OFCE diffèrent-elles de celles du gouvernement ?

L’OFCE, rattaché à Sciences Po, propose des analyses indépendantes de la conjoncture française depuis des décennies. Contrairement aux prévisions du ministère de l’Économie, ses experts ne sont pas influencés par des contraintes politiques. Mathieu Plane, directeur adjoint du département Analyse et Prévision, note une « vraie sous-performance » de la France et un « début de décrochage » par rapport au reste de l’Europe. L’institut base ses prévisions sur les données du premier semestre 2026, marquées par un recul de 0,2% au premier trimestre et une stagnation au second, alors que la zone euro (hors Irlande) enregistrait une croissance de 0,6% sur la même période.

Le gouvernement espère un rebond naturel de l’activité pour atteindre 1% de croissance, tandis que l’OFCE prend en compte les obstacles rencontrés depuis début 2026. Trois secteurs sont particulièrement impactés : l’énergie, touchée par le conflit en Iran ; l’agriculture, affectée par des conditions climatiques défavorables ; et la construction, en pleine crise. De plus, le projet de budget 2027, avec ses 38 milliards d’effort structurel, pourrait réduire la croissance de 0,4 point de PIB. En d’autres termes, les mesures d’austérité freinent l’économie.

Le dilemme du déficit public persistant

Roland Lescure, ministre de l’Économie, défend un budget 2027 prévoyant 43 milliards d’euros de mesures pour réduire le déficit à 5% du PIB. Pourtant, Eric Heyer, économiste à l’OFCE, estime que le déficit ne diminuera presque pas. L’institut prévoit un déficit de 5,4% en 2027, contre 5,5% en 2026. Pourquoi un tel écart ?

L’effort structurel de 38 milliards devrait en théorie améliorer le solde public de 0,8 point de PIB. Cependant, deux forces opposées en annulent presque tous les bénéfices. La faiblesse de la croissance réduit les recettes fiscales et augmente les dépenses sociales, ce qui coûte 0,3 point de PIB. Par ailleurs, la hausse des taux d’intérêt alourdit la charge de la dette, impactant le budget de 0,3 point de PIB supplémentaire. En somme, 0,8 point gagné, 0,6 point perdu, laissant un gain net de seulement 0,1 point.

Conséquences pour l’emploi et le marché du travail

La faible croissance de l’économie française se traduit par des pertes d’emplois. L’OFCE prévoit la destruction nette de 200 000 emplois salariés dans le secteur marchand entre fin 2025 et fin 2027, partiellement compensée par la création de 100 000 emplois non salariés. Le taux de chômage, qui était de 8,0% fin 2025, pourrait atteindre 8,5% fin 2026 et 8,8% fin 2027. Bien que la croissance mondiale demeure soutenue, la France connaît une sous-performance par rapport à ses voisins européens.

Le passage de 8,0% à 8,8% de chômage signifie environ 250 000 demandeurs d’emploi supplémentaires. Pour les Français, cela se traduit par plus de concurrence pour les postes disponibles, des salaires qui progressent moins vite, et une pression accrue sur les finances de l’assurance chômage. Même les annonces d’investissements industriels majeurs peinent à inverser la tendance à court terme, leurs effets sur l’emploi se manifestant souvent avec un décalage.

En somme, les prévisions de l’OFCE pour 2026 et 2027 brossent un tableau préoccupant d’une économie française en difficulté, avec une croissance inférieure aux attentes, un déficit public persistant et des destructions d’emplois. Reste à savoir si le gouvernement adaptera sa politique budgétaire pour éviter un décrochage plus prononcé par rapport à ses voisins européens.