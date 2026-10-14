Fini l’ouverture à 8h30 : Lidl décale les horaires de tous ses magasins en France, et les employés racontent pourquoi ça change tout

Lidl modifie les horaires de ses 1 630 supermarchés en France. Dès l’entrée en vigueur de la mesure, les clients pourront pousser la porte du magasin à 8 heures du matin, au lieu de 8 h 30 jusqu’à présent, affirme Le Démotivateur. La fermeture, elle, sera harmonisée à 20 heures pour l’ensemble du réseau. Cette décision a été présentée aux représentants du personnel le mercredi 7 octobre 2026, lors d’une réunion du comité social et économique.

Un créneau continu pour capter les travailleurs matinaux

La direction justifie ce changement par une recherche de clarté commerciale : les clients qui voyagent d’une région à l’autre ne doivent plus se heurter à des horaires variables selon les points de vente. Avant cette harmonisation, un relevé de l’annuaire RadarSuper daté du 7 octobre 2026 montrait que 725 établissements sur 1 630 ouvraient de 8 h 30 à 20 heures du lundi au samedi, tandis que 214 fermaient dès 19 h 30.

L’enjeu commercial est clair : capter les travailleurs qui prennent la route tôt, avant leur arrivée au bureau. Le rayon boulangerie et viennoiserie, placé dès l’entrée du magasin, est l’outil principal de cette stratégie. L’odeur du pain chaud et la mise en rayon des premiers croissants fonctionnent comme des déclencheurs d’achat : un client venu chercher une chocolatine à moins d’un euro repart souvent avec un panier complété par d’autres produits de première nécessité.

Lidl occupe la première place en France pour les ventes de viennoiseries en volume, et détient aussi la position de leader sur les fruits et légumes frais.

Avant de généraliser la mesure, l’enseigne avait testé l’ouverture à 8 heures pendant plusieurs mois dans une sélection de supermarchés de l’est de la France. Les résultats ont validé l’extension à l’échelle nationale.

La direction promet que les horaires des salariés ne bougent pas

Selon la direction, la grille horaire des salariés reste inchangée. Les équipes chargées de la cuisson du pain, de la réception des livraisons et de la mise en rayon des produits frais prennent déjà leur service vers 6 heures du matin. L’entreprise présente donc ce changement comme une simple réorganisation des tâches matinales, et non comme un allongement du temps de travail.

Les représentants du personnel ne partagent pas cette lecture. Même si la prise de poste se faisait déjà tôt, l’avancée de l’arrivée des clients à 8 heures réduit la fenêtre de préparation logistique, l’un des moments jugés cruciaux pour décharger les palettes et nettoyer les allées sans la présence du public.

Mohamed Sylla, délégué UNSA chez Lidl, reconnaît le potentiel commercial de la mesure mais alerte sur les conditions de travail dans les rayons. Le syndicat exige l’attribution d’un volume d’heures supplémentaires aux magasins pour absorber ce temps d’accueil additionnel sans alourdir la charge des équipes.

Mohamed Sylla explique qu’il faut ajouter des heures pour compenser la demi-heure, qu’il y aura un gain de chiffre d’affaires supplémentaire, mais qu’il ne faut pas que cela soit au détriment des salariés.

Ce type de pari commercial n’est pas inédit chez Lidl. En juin 2025, l’enseigne avait déjà élargi massivement ses ouvertures dominicales, avec 750 magasins supplémentaires ouvrant de 8 heures à 12 h 15 le dimanche. Cette mesure avait généré, selon les chiffres internes de l’époque, un gain de chiffre d’affaires estimé à 7 millions d’euros pour chaque dimanche travaillé. L’ouverture anticipée en semaine vise à reproduire cette mécanique de rentabilité sur les petits paniers matinaux.