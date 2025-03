Épargne : les Français n’ont pas privilégié le Livret A et ses cousins en février 2025

Le 23 mars 2025, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a dévoilé les chiffres de la collecte nette de l’épargne réglementée pour le mois de février. Les résultats confirment une inflexion notable dans la dynamique de ces produits, consécutive à la baisse des taux d’intérêt intervenue le 1er février. Le recul des encours constaté s’inscrit dans un contexte de reconfiguration du paysage de l’épargne liquide.

Une collecte en retrait pour les livrets réglementés

En février 2025, la collecte nette cumulée du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) s’élève à 1,6 milliard d’euros, selon les données officielles publiées par la CDC. Ce volume constitue néanmoins la plus faible performance enregistrée pour un mois de février depuis la généralisation du Livret A en 2009.

Dans le détail :

Le Livret A enregistre une collecte nette de 940 millions d’euros .

enregistre une collecte nette de . Le LDDS affiche 640 millions d’euros de dépôts nets.

affiche de dépôts nets. Le Livret d’épargne populaire (LEP), quant à lui, atteint 350 millions d’euros, contre 110 millions en janvier.

Impact direct des ajustements de taux

Le 1er février 2025, les taux d’intérêt des livrets réglementés ont été révisés à la baisse :

Le taux du Livret A est passé de 3,0 % à 2,4 % .

est passé de 3,0 % à . Le LDDS , indexé sur les mêmes paramètres, suit la même trajectoire.

, indexé sur les mêmes paramètres, suit la même trajectoire. Le LEP, réservé aux foyers fiscaux modestes, a vu son rendement abaissé à 3,5 %, contre 4,0 % précédemment.

Ce réajustement, annoncé par les autorités monétaires dès la fin 2024, a affecté l’attractivité relative de ces produits à capital garanti et fiscalement exonérés. La baisse des rendements est venue altérer l’incitation à conserver ou à transférer des fonds vers ces dispositifs, en particulier dans un contexte où des alternatives financières plus rentables ont regagné en compétitivité.

Comparatif avec janvier 2025 : une amélioration marginale

À la lumière des chiffres consolidés, le mois de février 2025 marque un léger redressement par rapport à janvier :

Le Livret A est passé de 810 millions à 940 millions d’euros .

. Le LDDS a progressé de 350 à 640 millions d’euros .

. Le LEP a triplé sa collecte nette, de 110 à 350 millions d’euros.

Cette reprise relative ne suffit toutefois pas à compenser le déclin observé sur un an glissant, ni à rétablir la dynamique haussière constatée en fin d’année 2024. La période hivernale 2025 confirme une inflexion durable de la tendance.

Un repositionnement structurel des flux d’épargne

Les ajustements de taux opérés sur les livrets réglementés en début d’année ont produit un effet immédiat sur la répartition des flux d’épargne liquide. En parallèle, les encours de ces produits demeurent élevés, mais leur dynamique d’accumulation se contracte.

Février 2025 illustre avec clarté les conséquences d’une baisse coordonnée des taux sur l’épargne réglementée. La collecte, modeste, traduit une défiance mesurée, mais persistante, vis-à-vis de ces supports.