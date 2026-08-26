Faire ses courses coûte moins cher dans ces départements

Le coût de votre panier de courses varie considérablement à travers la France. Une étude menée par l’institut A3 Distrib met en lumière des différences pouvant atteindre 20 % entre les départements pour les mêmes produits. Par exemple, un panier de 100 euros en Vendée coûte 120 euros à Paris. Cette analyse, basée sur 91 millions de prix relevés dans plus de 7 000 magasins équipés de drives, offre une vue inédite des disparités tarifaires sur le territoire.

Le coût de vos courses dépend de votre région

L’étude, présentée par Olivier Dauvers sur RTL le 24 août, propose un indice de prix moyen national fixé à 100. Chaque département est noté : un score inférieur à 100 indique des prix plus bas, un score supérieur signifie des prix plus élevés. Les résultats révèlent des écarts significatifs, allant de 97,1 en Vendée à 117,2 à Paris.

Pour un ménage dépensant 400 euros par mois en alimentation, vivre en Vendée au lieu de Paris permettrait d’économiser environ 80 euros mensuels, soit près de 960 euros par an. Avec un budget annuel de 4 800 euros, cette différence impacte directement le pouvoir d’achat familial. Les zones urbaines denses et touristiques affichent les prix les plus élevés, alors que les départements ruraux de l’Ouest présentent des tarifs plus compétitifs.

Les 5 départements les plus économiques

En tête, la Vendée se distingue avec un indice de 97,1, rendant les courses 2,9 % moins chères que la moyenne nationale. Ce positionnement s’explique par des coûts d’exploitation réduits, une forte présence d’enseignes indépendantes telles que E.Leclerc, Intermarché et Super U, et une concurrence locale intense.

Suivent la Haute-Marne, les Côtes-d’Armor, la Mayenne et le Finistère. Ces départements partagent des caractéristiques telles que faible urbanisation, présence d’enseignes régionales pratiquant des prix agressifs, et absence de clientèle touristique aisée. L’Ouest français regroupe ainsi quatre des cinq départements les plus abordables.

Pourquoi les prix varient selon la localisation

Dans les grandes villes, les prix élevés s’expliquent par des loyers commerciaux importants, une logistique complexe et des charges salariales supérieures. Paris, avec un indice de 117,2, incarne ce phénomène. Les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, les Yvelines et les Alpes-Maritimes figurent également parmi les départements les plus coûteux.

Olivier Dauvers souligne que la concurrence locale joue un rôle clé, comme le montre l’exemple de l’Ouest. Les enseignes indépendantes y imposent des prix bas, forçant leurs concurrents à suivre. En revanche, en Île-de-France ou sur la Côte d’Azur, les magasins privilégient une stratégie haut de gamme.

Les zones où vos courses coûtent le plus cher

Paris arrive en tête des zones les plus onéreuses, suivi de l’arc méditerranéen, de Perpignan à Nice. Ces régions attirent une population plus aisée et de nombreux touristes, influençant la stratégie tarifaire des enseignes. Dans ces zones, la commodité et la qualité perçue priment sur les prix bas.