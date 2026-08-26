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Royaume-Uni : pourquoi le gouvernement demande de stocker de la nourriture

Le Royaume-Uni lance une campagne de résilience domestique pour l’automne 2026, invitant les ménages à stocker eau, conserves et bougies face aux menaces russes et climatiques. Pas d’alarmisme, mais du bon sens : trois jours de réserves suffisent.

Aurélien Delacroix
Aurélien Delacroix
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Royaume-Uni : pourquoi le gouvernement demande de stocker de la nourriture © journaldeleconomie.fr
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Dans le contexte des tensions géopolitiques avec la Russie, des cyberattaques croissantes et des catastrophes naturelles, Londres planifie une campagne nationale de sensibilisation pour l’automne 2026. L’objectif est de permettre à chaque foyer britannique de faire face à une interruption des services essentiels pendant au moins trois jours. Eau, conserves, bougies : une approche pragmatique de la résilience domestique est privilégiée.

Les raisons de la préparation demandée par le gouvernement britannique

Début 2026, l’ancien Premier ministre Keir Starmer a mis en garde contre la possibilité d’une attaque de la Russie contre l’OTAN d’ici 2030, selon les services de renseignement occidentaux. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a confirmé cette évaluation. Le Guardian indique que le Cabinet Office britannique s’engage à « sensibiliser aux mesures simples que les ménages peuvent prendre pour renforcer leur résilience ».

Risques : guerre, cyberattaques, catastrophes naturelles

Trois risques principaux justifient la campagne. D’une part, les attaques dites « zone grise » comme les cyberattaques et sabotages. En août 2026, des hackers iraniens ont neutralisé une centrale électrique au Royaume-Uni pendant 4 jours. Ensuite, les tensions militaires : le Royaume-Uni a fourni à l’Ukraine des informations pour améliorer ses missiles, entraînant des menaces russes. Enfin, les catastrophes climatiques : à la fin d’août 2026, Metro UK rapporte une alerte d’urgence concernant un « risque très élevé d’incendies de forêt » dans 20 comtés. Le Premier ministre Andy Burnham a qualifié le pays de « boîte d’allumettes », interdisant temporairement les barbecues jetables.

Les recommandations du kit de base

Un responsable gouvernemental a déclaré au Financial Times : « Il n’y aura rien de comparable au ‘duck and cover’. Les conseils pratiques viseront à améliorer la résilience domestique, comme stocker de l’eau et des conserves. C’est du bon sens, pas de l’alarmisme. » Il ne s’agit pas de construire un bunker, mais de prévoir un minimum. Dan Goss, expert en préparation aux crises, conseille de préparer 3 jours de réserves comme base minimale. Ce délai correspond à la moyenne nécessaire pour que les secours s’organisent après une catastrophe ou une cyberattaque.

Stockage d’eau : combien prévoir ?

Les experts recommandent 3 litres par personne et par jour : 2 litres pour boire, 1 litre pour l’hygiène et la préparation alimentaire. Pour une famille de quatre personnes sur trois jours, cela implique 36 litres d’eau, soit environ 24 bouteilles de 1,5 litre, disponibles à partir de 0,50 £ l’unité.

Nourriture en conserve : types et quantités

Optez pour les aliments à longue conservation : légumes (haricots, tomates), protéines (thon, poulet), plats préparés. Pour trois jours, prévoyez 9 repas par personne, soit 12 à 15 conserves par adulte. Les prix varient de 0,80 £ à 2 £ par boîte. Agri Investor note l’arrivée de GrubMarket, un distributeur américain, au Royaume-Uni, reflétant un marché en évolution.

Autres essentiels : bougies et équipements

En cas de coupure électrique, prévoyez des bougies (au moins 10 par foyer), une lampe torche avec piles, une radio à piles et un chargeur portable. Budget : 30 à 50 £. Ajoutez médicaments, couvertures thermiques et sacs poubelle.

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