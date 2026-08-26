Royaume-Uni : pourquoi le gouvernement demande de stocker de la nourriture

Dans le contexte des tensions géopolitiques avec la Russie, des cyberattaques croissantes et des catastrophes naturelles, Londres planifie une campagne nationale de sensibilisation pour l’automne 2026. L’objectif est de permettre à chaque foyer britannique de faire face à une interruption des services essentiels pendant au moins trois jours. Eau, conserves, bougies : une approche pragmatique de la résilience domestique est privilégiée.

Les raisons de la préparation demandée par le gouvernement britannique

Début 2026, l’ancien Premier ministre Keir Starmer a mis en garde contre la possibilité d’une attaque de la Russie contre l’OTAN d’ici 2030, selon les services de renseignement occidentaux. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a confirmé cette évaluation. Le Guardian indique que le Cabinet Office britannique s’engage à « sensibiliser aux mesures simples que les ménages peuvent prendre pour renforcer leur résilience ».

Risques : guerre, cyberattaques, catastrophes naturelles

Trois risques principaux justifient la campagne. D’une part, les attaques dites « zone grise » comme les cyberattaques et sabotages. En août 2026, des hackers iraniens ont neutralisé une centrale électrique au Royaume-Uni pendant 4 jours. Ensuite, les tensions militaires : le Royaume-Uni a fourni à l’Ukraine des informations pour améliorer ses missiles, entraînant des menaces russes. Enfin, les catastrophes climatiques : à la fin d’août 2026, Metro UK rapporte une alerte d’urgence concernant un « risque très élevé d’incendies de forêt » dans 20 comtés. Le Premier ministre Andy Burnham a qualifié le pays de « boîte d’allumettes », interdisant temporairement les barbecues jetables.

Les recommandations du kit de base

Un responsable gouvernemental a déclaré au Financial Times : « Il n’y aura rien de comparable au ‘duck and cover’. Les conseils pratiques viseront à améliorer la résilience domestique, comme stocker de l’eau et des conserves. C’est du bon sens, pas de l’alarmisme. » Il ne s’agit pas de construire un bunker, mais de prévoir un minimum. Dan Goss, expert en préparation aux crises, conseille de préparer 3 jours de réserves comme base minimale. Ce délai correspond à la moyenne nécessaire pour que les secours s’organisent après une catastrophe ou une cyberattaque.

Stockage d’eau : combien prévoir ?

Les experts recommandent 3 litres par personne et par jour : 2 litres pour boire, 1 litre pour l’hygiène et la préparation alimentaire. Pour une famille de quatre personnes sur trois jours, cela implique 36 litres d’eau, soit environ 24 bouteilles de 1,5 litre, disponibles à partir de 0,50 £ l’unité.

Nourriture en conserve : types et quantités

Optez pour les aliments à longue conservation : légumes (haricots, tomates), protéines (thon, poulet), plats préparés. Pour trois jours, prévoyez 9 repas par personne, soit 12 à 15 conserves par adulte. Les prix varient de 0,80 £ à 2 £ par boîte. Agri Investor note l’arrivée de GrubMarket, un distributeur américain, au Royaume-Uni, reflétant un marché en évolution.

Autres essentiels : bougies et équipements

En cas de coupure électrique, prévoyez des bougies (au moins 10 par foyer), une lampe torche avec piles, une radio à piles et un chargeur portable. Budget : 30 à 50 £. Ajoutez médicaments, couvertures thermiques et sacs poubelle.