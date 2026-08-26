Cette arnaque de rentrée piège des milliers de familles chaque année

Votre enfant reçoit un lien TikTok promettant de révéler sa future classe avant le 1er septembre. Avant de cliquer, sachez que l’arnaque de la rentrée scolaire revient chaque année sous de nouveaux noms de domaine. Le COMCYBER-MI, autorité de cybersécurité du ministère de l’Intérieur, a identifié au moins cinq sites frauduleux actifs en août 2026 : TrouveClasse.com, chopetaclasse.com, listeclasse.com, voirmonbac.com et rentree2026.com. Ces plateformes collectent vos données personnelles, installent des logiciels malveillants et peuvent vider vos comptes bancaires.

Reconnaître l’arnaque : les cinq signaux d’alerte

Les sites frauduleux reproduisent les codes visuels officiels pour gagner votre confiance. Ils affichent le drapeau français, utilisent un vocabulaire institutionnel et mentionnent des systèmes réels comme Affelnet. Pourtant, selon le ministère de l’Éducation nationale contacté par Franceinfo, « il n’existe aucune plateforme de l’Éducation nationale permettant d’obtenir à l’avance la composition des classes ».

Premier signal : le nom de domaine. Aucun site officiel ne s’appelle « trouveclasse » ou « chopetaclasse ». L’Éducation nationale communique exclusivement via les espaces numériques de travail (ENT) de chaque établissement ou l’affichage physique le jour de la rentrée. Les escrocs enregistrent ces domaines aux Pays-Bas, selon les observations du COMCYBER-MI du 12 août 2026, pour échapper aux autorités françaises. Deuxième signal : la date annoncée. Ces sites promettent les résultats pour le 28 août 2026, alors que la rentrée officielle a lieu le 1er septembre dans tous les établissements de France métropolitaine hors Corse.

Les plateformes frauduleuses réclament nom, prénom, établissement, ville, parfois la date de naissance. Aucune administration française ne demande ces informations via un site tiers pour consulter une affectation scolaire. Le Journal du Net explique dans son alerte du 24 août que « l’objectif des escrocs : obtenir vos informations financières pour vider votre compte ou usurper votre identité ». Après avoir saisi ces données, le site affiche un faux « résultat trouvé » pour rassurer la victime et la pousser à poursuivre.

Les promesses impossibles : comment savoir que c’est faux

La composition des classes relève d’une décision pédagogique prise au sein de chaque établissement, souvent finalisée quelques jours avant la rentrée. Les chefs d’établissement équilibrent les niveaux, séparent certains élèves, regroupent des fratries. Aucune base de données centralisée n’existe. Si un site prétend accéder à ces informations en temps réel, il ment. Seul votre collège ou lycée connaît la répartition et la communique selon ses propres modalités : affichage à l’entrée, courrier postal, publication sur l’ENT le matin du 1er septembre.

Comment fonctionne l’arnaque ?

Le piège commence sur TikTok. Des vidéos virales montrent des adolescents enthousiastes affirmant avoir découvert leur classe grâce à un lien magique. Ces publications servent de mécanisme d’auto-propagation : chaque partage recrute une nouvelle victime. Vous cliquez, saisissez vos données, le site affiche un faux résultat. Puis vient l’étape critique : pour « débloquer » la liste complète des camarades de classe, trois options s’offrent à vous.

Que faire si vous avez cliqué ? Les gestes de sécurité

Si vous ou votre enfant avez saisi des informations sur ces sites, agissez immédiatement. Première action : ne téléchargez rien, ne publiez aucune vidéo, fermez la page. Deuxième action : nettoyez le cache et supprimez les cookies de votre navigateur. Sur smartphone, vérifiez la liste des applications installées et supprimez toute application inconnue téléchargée dans les dernières heures. Troisième action : changez vos mots de passe, en commençant par votre messagerie et vos comptes bancaires. Utilisez des mots de passe uniques pour chaque service, idéalement via un gestionnaire de mots de passe. Vous pouvez consulter notre article sur les failles de sécurité bancaire pour comprendre les risques.

Si vous avez téléchargé une application ou un logiciel, lancez une analyse antivirus complète. Sur Android, utilisez Google Play Protect. Sur iOS, réinitialisez les réglages réseau. Surveillez vos relevés bancaires pendant les trois mois suivants. Toute transaction suspecte doit être signalée immédiatement à votre banque. En cas de doute sérieux, faites opposition sur votre carte. Déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie, et signalez l’arnaque sur la plateforme Pharos (internet-signalement.gouv.fr).