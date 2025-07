Fini le cadeau : Ikea met fin à un avantage que tout le monde adorait

Depuis le 1er janvier 2025, les clients d’Ikea en France devront payer pour recharger leurs véhicules électriques dans les parkings, alors que ce service était offert gratuitement depuis 2013. Douze ans de gratuité s’achèvent pour laisser place à une mise à niveau des installations.

Modernisation des bornes et partenariat avec Izivia

Les anciennes bornes montrent bien leur âge et certaines commencent à dysfonctionner. Pour y remédier, Ikea investit dans du matériel tout neuf et plus performant. L’enseigne s’est donc associée à Izivia (filiale d’EDF chargée de gérer les infrastructures de recharge) pour installer au moins 20 nouvelles bornes par magasin avant le début de 2025. Izivia s’occupera de l’installation, de la maintenance technique et du suivi, afin d’assurer un service régulier pour les utilisateurs.

Tarifs et accès des bornes

Le passage au paiement s’accompagne d’une grille tarifaire détaillée. Les tarifs varient selon l’opérateur choisi. Les personnes équipées d’un Pass Izivia profiteront d’un tarif sans frais d’interopérabilité, alors que celles avec un Pass d’un autre opérateur verront leur coût augmenter. À Nice, par exemple, la facturation se fait en fonction du temps passé, et non de l’énergie consommée en kilowatts-heures. Par ailleurs, les tarifs doublent le week-end et une majoration progressive est appliquée après trois heures de charge continue. Enfin, l’accès aux bornes est limité aux horaires d’ouverture des magasins Ikea, ce qui pourrait gêner ceux habitués à recharger en dehors de ces heures.

Infos techniques et situation générale

Ikea a opté pour des chargeurs pouvant fournir une capacité maximale de 7 kWh par heure, afin de répondre aux besoins quotidiens des usagers tout en remplaçant les installations d’origine mises en place dès 2013. Malgré ces évolutions techniques, de nombreux clients n’ont pas accueilli la fin de la gratuité avec le sourire, étant habitués à bénéficier du service sans frais lors de leurs visites en magasin.

Comparaisons à l’international et avenir

À l’étranger, la donne est différente. Par exemple, en Allemagne, Ikea propose des programmes de fidélité qui offrent des réductions sur les recharges électriques grâce à la carte Ikea Family. En France, aucun dispositif similaire n’a encore été annoncé, ce qui laisse espérer un changement prochainement.