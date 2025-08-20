Fournitures scolaires : une baisse inédite des prix à la rentrée 2025

Le 18 août 2025, l’association Familles de France a publié son baromètre annuel sur le coût des fournitures scolaires pour les collégiens. Résultat : le panier moyen d’un élève entrant en sixième s’établit à 211,10 €, contre 223,46 € en 2024. Cela représente une baisse de 5,53 %, soit 12,36 € d’économisés en moyenne. Une inflexion qui constitue un événement inédit depuis le début des années 2010, et qui reflète des dynamiques de marché profondément renouvelées.

Une baisse généralisée à travers tous les circuits de distribution

Pour la première fois depuis la mise en place du baromètre, toutes les formes de distribution affichent une baisse du coût des fournitures scolaires. Comme l’indique Familles de France, « pour la première fois depuis plusieurs années, l’ensemble des circuits de distribution physique enregistrent une baisse des prix » (des propos repris par Le Figaro). Cette tendance touche aussi bien les hypermarchés que les supermarchés, les magasins spécialisés ou les ventes en ligne.

Concrètement, les hypermarchés enregistrent la plus forte diminution avec − 8,09 %. Viennent ensuite les magasins spécialisés (− 4,75 %), les plateformes de commerce en ligne (− 3,82 %) et enfin les supermarchés (− 2,98 %), selon Le Figaro. Les écarts sont significatifs : le panier moyen s’élève à 192,42 € en hypermarché, contre 243,03 € dans les magasins spécialisés. Le drive se positionne comme le canal le plus économique, avec un panier moyen de seulement 160,27 €, selon les observations du Dauphiné Libéré.

Le repli des tarifs touche aussi tous les types de produits. La papeterie recule de 5,94 %, les fournitures hors papeterie de 3,57 %, et les articles de sport de 8,59 %. Toujours d’après Le Dauphiné Libéré, le panier moyen se décompose ainsi : environ 42,56 € pour la papeterie, 108,02 € pour les fournitures diverses et 60,51 € pour l’équipement sportif.

Une conjoncture plus apaisée, des matières premières en recul

Ce retournement de tendance s’explique en partie par un environnement économique plus favorable. Familles de France précise que « cette amélioration s’explique par un contexte économique plus stable : inflation contenue autour de 1 %, baisse des coûts de l’énergie et du transport, détente sur les matières premières (papier, plastiques) ». Des éléments qui permettent aux enseignes de répercuter les baisses de charges sur les prix de vente.

Dans le détail, les matières premières comme le papier ont connu une décrue significative. « Pour la catégorie papeterie, on assiste à une baisse du prix de la matière première qui a permis de revenir à peu près au coût de 2021 », explique Charly Hée, président de Familles de France dans des propos repris par Le Dauphiné Libéré. Une situation rendue possible par la stabilisation post-Covid des circuits logistiques mondiaux et la normalisation des flux énergétiques.

Ce recul des tarifs n’efface toutefois pas complètement les hausses enregistrées depuis cinq ans. En 2018, le panier moyen était encore de 195 €, soit 16 € de moins qu’en 2025. Mais cette baisse de 2025 marque un premier signal encourageant pour les familles, dont le pouvoir d’achat reste contraint.

Des consommateurs plus stratèges et mieux informés

La dynamique observée s’explique également par une évolution des comportements d’achat. De plus en plus de parents adoptent une stratégie rationalisée : inventaire du matériel existant, comparaison de prix entre enseignes, anticipation des promotions et arbitrage sur la qualité des produits.

Ces gestes contribuent à une meilleure maîtrise du budget. À cela s’ajoute une tendance à acheter dans les zones rurales, où les prix sont souvent plus bas. Les conseils de Familles de France vont dans ce sens : acheter sur son lieu de vacances, éviter les achats impulsifs et privilégier les marques de distributeurs.

Ce retour à une forme de frugalité n’est pas subi : il résulte d’une prise de conscience collective sur les excès des rentrées passées. Dans ce contexte, la baisse des prix des fournitures scolaires n’est pas seulement une opportunité conjoncturelle, mais aussi le fruit d’une consommation plus éclairée.