Il remplit sa cuve de fioul fin octobre pour être tranquille : le lendemain, TotalEnergies baissait de 200 € les 1 000 litres

TotalEnergies a annoncé, dans un communiqué diffusé vendredi 30 octobre 2026, une remise de 200 euros pour 1 000 litres de fioul domestique, soit 20 centimes de moins par litre. Cette réduction s’applique dès lundi 2 novembre 2026 à l’ensemble des clients du groupe qui se chauffent au fioul, rapporte Ouest France.

Rapportée à des volumes plus importants, l’économie grimpe à 300 euros pour une livraison de 1 500 litres et à 400 euros pour 2 000 litres. Le prix de 1 000 litres tourne actuellement autour de 1 900 euros dans le réseau TotalEnergies, selon le groupe.

Avec la remise, et si ce tarif ne bouge pas, la facture pourrait redescendre vers 1 700 euros, un montant indicatif que l’entreprise ne garantit pas : le prix du fioul dépend des cours du marché, de la quantité commandée et du lieu de livraison.

Le dispositif court du 2 novembre 2026 au 31 janvier 2027, soit trois mois. Les commandes passées avant le 1er novembre mais livrées après cette date, elles, n’en bénéficient pas.

Un décret publié fin octobre autorise la vente des stocks stratégiques

Cette baisse découle de la libération des stocks stratégiques de carburants décidée par le gouvernement. Le décret qui l’encadre, publié au Journal officiel le 24 octobre 2026 et entré en vigueur le lendemain, autorise la vente de stocks de gazole gérés par la Sagess, la société chargée de la gestion des stocks de sécurité.

Le volume est plafonné à 1,6 million de mètres cubes, soit environ 10 millions de barils, répartis entre les vendeurs selon ce qu’ils ont écoulé en 2025. Gazole carburant, fiouls domestiques et pétrole lampant sont concernés, cédés à prix coûtant.

Les stocks peuvent être vendus jusqu’au 31 janvier 2027, mais le texte reste applicable jusqu’au 15 avril 2027. Son article 3 impose à chaque vendeur ayant profité de cet avantage de le reverser intégralement à ses clients, au plus tard le 31 mars 2027.

Le reversement peut toutefois commencer dès le 1er novembre, par anticipation : c’est l’option choisie par TotalEnergies. Le décret ne fixe aucun montant de remise, celui-ci dépend de chaque livreur, et rien n’oblige les concurrents de TotalEnergies à s’aligner sur ses 20 centimes.

Une remise qui couvre à peine un quart de la hausse annuelle

Les prix officiels publiés par la Direction générale de l’énergie et du climat racontent une autre histoire. Le litre de fioul domestique livré entre 2 000 et 4 999 litres valait 1,0984 euro TTC le 17 octobre 2025. Il affichait 1,9071 euro le 2 octobre 2026, puis 1,9308 euro le 16 octobre.

La hausse sur un an atteint environ 76 %, soit 0,83 euro de plus par litre, l’équivalent de 832 euros sur une cuve de 1 000 litres.

Les 200 euros de remise de TotalEnergies couvrent donc à peine un quart de cette envolée. Rapportée au prix du 16 octobre, la réduction représente un peu plus de 10 % du litre, à condition d’être calculée toutes taxes comprises, un détail que le communiqué du groupe ne précise pas.

En France, 2,6 millions de résidences principales étaient encore chauffées au fioul en 2022, soit 8,5 % du total, selon une étude de l’Insee publiée en janvier 2026 ; cette part est retombée à 7 % en 2024, d’après le ministère de la Transition écologique.

Trois points à vérifier avant de passer commande

Avant toute vente, le client doit connaître la baisse par litre, exprimée en euros, de façon visible et lisible. Cette obligation pèse sur le vendeur avant la commande, pas seulement au moment de la facture, et un arrêté à venir doit encore préciser les modalités d’affichage.

Le montant exact en euros par litre La date qui déterminera l’éligibilité (celle de la commande ou celle de la livraison) Le caractère hors taxes ou toutes taxes comprises de la remise

Conserver le bon de commande et la facture de livraison permet de documenter ces deux dates. Chez TotalEnergies, le montant de la remise doit apparaître sur la facture.

Le gazole et le gazole non routier également revus à la baisse

TotalEnergies annonce aussi une baisse du prix du gazole à 2,15 euros le litre dès samedi 31 octobre 2026, dans les 705 stations Access du réseau. Cette baisse pourrait s’étendre aux autres stations hors autoroutes à partir du 2 novembre, « en fonction de l’évolution des marchés internationaux du diesel », selon le communiqué du groupe.

Le plafond de 2,25 euros par litre reste par ailleurs maintenu dans l’ensemble du réseau pour le gazole à la pompe.

Sur la même période, le groupe annonce une remise de 20 centimes par litre sur le gazole non routier, destinée aux agriculteurs, aux entreprises de travaux publics et aux pêcheurs.

Les distributeurs indépendants aussi soumis à l’obligation

Le décret oblige tous les fournisseurs ayant bénéficié de la libération des stocks à répercuter l’avantage, pas seulement TotalEnergies. Selon le président des syndicats des combustibles de Bretagne, même les distributeurs indépendants sont concernés, et l’obligation vaut pour tout le monde.

Rien n’impose en revanche à ces distributeurs d’appliquer une réduction identique à celle de TotalEnergies : le montant dépend de chaque entreprise et du fait qu’elle ait effectivement bénéficié de l’avantage. Pour connaître le chiffre applicable, mieux vaut se renseigner directement auprès de son fournisseur habituel, qui n’a pour l’instant communiqué aucun montant de référence.