Impôts : un paiement inattendu, deux dates clés et une échéance à ne pas manquer en novembre 2026

Quatre échéances fiscales s’enchaînent en novembre 2026, et chacune peut provoquer un débit bancaire inattendu ou faire perdre un avantage fiscal à qui les ignore. Mensualisation des impôts locaux, paiement de l’impôt sur la fortune immobilière, solde de l’impôt sur le revenu, dispense d’acompte sur les placements financiers : plusieurs opérations s’enchaînent sur le compte des contribuables en l’espace de deux semaines, alerte MoneyVox.

Le 16 novembre, un onzième prélèvement possible

Pour les foyers mensualisés sur leurs taxes foncières, leur taxe d’habitation, l’impôt sur la fortune immobilière ou la cotisation foncière des entreprises, dix prélèvements s’échelonnent normalement de mi-janvier à mi-octobre, calculés sur le montant dû l’année précédente. Mais si l’un de ces impôts a augmenté en 2026, un onzième prélèvement peut tomber autour du 16 novembre.

Sur impots.gouv.fr, l’administration fiscale précise que les contribuables mensualisés continuent d’être prélevés en cas de hausse de leur impôt, et invite à vérifier l’échéancier figurant sur leur avis d’imposition.

Le même 16 novembre marque aussi, pour une partie des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, la date limite de paiement par voie non dématérialisée. Ceux qui règlent en ligne disposent d’un délai supplémentaire : jusqu’au 21 novembre à minuit.

Economie.gouv.fr précise que le prélèvement correspondant interviendra alors à compter du 26 novembre, la date exacte étant communiquée au moment de l’enregistrement de l’ordre de paiement. Certains redevables de l’IFI ont déjà réglé leur impôt dès septembre ; d’autres, selon leur avis, se retrouvent donc avec cette échéance de novembre.

Entre les deux, le 25 novembre correspond à la troisième des quatre mensualités de régularisation du solde d’impôt sur le revenu, pour les foyers dont ce solde dépasse 300 euros.

Le 30 novembre, deux décisions à prendre avant minuit

La taxe d’habitation ne subsiste que pour les résidences secondaires et certains logements vacants, la résidence principale restant totalement exonérée. Sa date limite de paiement normale est fixée à la mi-décembre, ou au 20 décembre à minuit pour un règlement en ligne.

Mais les contribuables qui souhaitent opter pour le prélèvement à l’échéance doivent valider ce choix avant le 30 novembre, sur impots.gouv.fr ou auprès du centre de contact des finances publiques. S’ils le font, la taxe sera prélevée en une seule fois le 28 décembre, ce qui décale le débit mais concentre la charge en toute fin d’année.

La même date du 30 novembre concerne aussi les détenteurs de PEL, de livrets à taux boosté ou les personnes percevant des dividendes boursiers. C’est la limite pour demander à sa banque une dispense de l’acompte de 12,8 % prélevé à la source sur ces revenus, afin d’éviter cette ponction lors du versement des intérêts et dividendes perçus en 2027.

Pour en bénéficier, le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 25 000 euros pour une personne seule ou 50 000 euros pour un couple sur les intérêts, et 50 000 euros pour un célibataire ou 75 000 euros pour un couple sur les dividendes.

Cette demande concerne donc des revenus qui ne seront versés que l’année suivante : pour les intérêts et dividendes de 2026, le délai est déjà dépassé. En cas de retard sur cette démarche, l’argent n’est pas perdu, mais il faudra attendre la liquidation fiscale de 2028 pour récupérer le trop-perçu auprès de l’administration.