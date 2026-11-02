Marges à 13% : les coulisses des prix en supermarché révélées

Chaque année, entre le 1er décembre et le 1er mars, un ballet discret mais déterminant se joue dans les bureaux feutrés de Bercy et dans les sièges sociaux des enseignes. Les négociations commerciales annuelles rassemblent distributeurs et industriels autour d’un enjeu crucial : fixer les tarifs des produits qui rempliront vos caddies. Derrière chaque prix affiché se cache un rapport de force économique que la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) vient de mettre en lumière avec une étude révélant des écarts de marges considérables entre géants mondiaux et PME françaises.

Les négociations commerciales : un rendez-vous annuel aux enjeux majeurs

La période des négociations commerciales obéit à un calendrier strict. Du 1er décembre au 1er mars, fournisseurs et distributeurs s’affrontent pour déterminer les conditions tarifaires de l’année à venir. Ces discussions fixent non seulement les prix d’achat des enseignes, mais aussi les remises, les volumes commandés et les promotions futures. Pour les consommateurs, l’issue de ces tractations se traduit directement dans leur pouvoir d’achat. Un produit Danone ou Coca-Cola coûtera-t-il 10 centimes de plus ou de moins ? La réponse se joue dans ces trois mois de négociations intenses.

Serge Papin, ministre du Commerce et ancien directeur général de Système U, a tenté de réunir les parties prenantes autour d’un « pacte de responsabilité ». Objectif : éviter que les PME et les agriculteurs ne deviennent les variables d’ajustement d’un système dominé par les multinationales. Mais la réunion préparatoire prévue ce lundi 2 novembre à Bercy a été boycottée par la FCD, signe de tensions croissantes.

Les acteurs en présence : multinationales, distributeurs, PME

Le secteur agroalimentaire français se caractérise par une hétérogénéité marquée. D’un côté, 33 multinationales cotées (Coca-Cola, Danone, L’Oréal, Nestlé) pèsent près de 75% de la valeur totale des négociations. De l’autre, des milliers de PME et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) luttent pour maintenir leur rentabilité. Entre les deux, les grandes enseignes de distribution (E. Leclerc, Carrefour, Intermarché) jouent les intermédiaires, achetant aux uns pour revendre aux consommateurs.

Judith Jiguet, directrice générale de la FCD, pointe cette fracture : « On nous présente tout le temps le bloc industriel comme un ensemble plutôt homogène, mais on voit bien que c’est un groupe totalement hétérogène ». Cette disparité se reflète cruellement dans les chiffres de rentabilité.

Comment se forment les marges dans l’agroalimentaire ?

La marge nette représente le bénéfice qu’une entreprise conserve après avoir payé toutes ses charges : matières premières, salaires, impôts, investissements. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, elle mesure la rentabilité réelle. Une marge de 5% signifie que sur 100 euros de ventes, l’entreprise garde 5 euros de profit net.

L’étude commandée par la FCD au cabinet Asterès révèle un fossé spectaculaire. Entre 2017 et 2025, les 33 multinationales analysées affichent une marge nette moyenne de 13%, contre seulement 3,5% pour l’ensemble du secteur agroalimentaire français sur la période 2018-2024. Cet écart de 1 à 4 s’explique par plusieurs facteurs structurels.

Les géants mondiaux bénéficient d’abord d’une puissance de marque inégalée. Un consommateur paiera plus cher un Coca-Cola qu’un cola générique, permettant des prix de vente élevés. Ensuite, leur implantation internationale dilue les risques et optimise les coûts de production. Enfin, leur position dominante dans les négociations leur permet d’imposer leurs conditions aux distributeurs.

Mais le cabinet Asterès souligne un choix stratégique révélateur : « Cela signifie que les multinationales cotées, fournisseurs de la grande distribution, sont résolument orientées vers la rémunération de l’actionnaire plutôt que vers l’investissement ». Entre 2022 et 2025, ces groupes ont reversé 94% de leur résultat net aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions.

De la marge au prix en rayon : comment les négociations fixent les tarifs

Les négociations commerciales déterminent le prix d’achat des distributeurs. Si un industriel vend une bouteille de soda 1 euro à Carrefour, l’enseigne appliquera ensuite sa propre marge (généralement entre 20% et 30% selon les produits) pour arriver au prix final payé par le consommateur. Les distributeurs cherchent à obtenir les tarifs les plus bas possibles pour rester compétitifs. Les industriels tentent de maintenir leurs marges pour financer innovation et développement.

Judith Jiguet dénonce une asymétrie : « Les très grandes entreprises et les multinationales se cachent derrière les petites pour faire valoir un discours disant on va tous mal, on ne peut pas investir. Il faut les mettre en face de leurs responsabilités et de leurs choix stratégiques ». La FCD réclame désormais une transparence accrue sur les coûts agricoles et un traitement différencié pour les PME dans les calendriers de négociation.

Concrètement, ces mécanismes influencent directement votre budget alimentaire. Quand une multinationale maintient des marges élevées tout en reversant massivement ses bénéfices aux actionnaires, elle limite ses investissements dans la baisse des coûts de production. Les distributeurs, coincés entre leurs propres objectifs de rentabilité et la pression sur les prix, répercutent difficilement les hausses tarifaires. Résultat : les PME et les agriculteurs subissent une pression maximale pour compenser.